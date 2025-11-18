Vox propone rebajar de 14 a 12 la edad penal y acusa al PSOE de "pervertir" a los niños españoles

La diputada de VOX Blanca Armario interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este martes en el Congreso una Proposición de Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, del año 2000, para rebajar de los 14 a los 12 años el límite de edad legal para considerar a los menores responsables penalmente, y ha acusado al PSOE de "pervertir" a los menores españoles.

"Al bipartidismo le ha importado más su ideología antes que preservar la inocencia de los menores y respetar el derecho a elegir de sus padres en temas de sumo interés. Les ha importado más enseñarles perspectivas de género y debatir sobre la prostitución, y enseñar distintos placeres sexuales que impartir contenido académico. Ustedes, señorías del PSOE, han pervertido a nuestros hijos. Aplauden incluso que monitores de un campamento en Álava se duchen con los menores", ha denunciado la diputada de Vox Blanca Armario.

Según Armario, en un contexto en el que los barrios se han convertido en "escenarios gore", en "escenarios de guerra" donde las calles "no son seguras", la ley de responsabilidad penal del menor "se ha quedado corta".

La diputada de Vox ha explicado que esta ley del año 2000 se basaba en que los delitos cometidos por los niños son "en general irrelevantes" pero ha advertido de que, actualmente, hay unos datos "alarmantes" de criminalidad en jóvenes.

"La delincuencia juvenil no es una fase natural de la adolescencia. No es normal formar parte de una banda armada, no es normal grabar agresiones sexuales y además luego difundirlas. No es normal apuñalar a una educadora social, no es normal tampoco asesinar por envidia, por celos o incluso para ser popular", ha insistido.

Por ello, ha avisado de que con la ley del menor actual, la sociedad "camina hacia un callejón sin salida", ya que "hay menores organizados, más violentos, reincidentes y que saben perfectamente aprovechar las grietas que presenta la legislación".

Además, sobre los motivos de este "creciente" problema, la diputada de Vox lo ha achacado a que la juventud ha sido "expuesta a políticas de adoctrinamiento a nivel educativo y a nivel social" y a que "el progrerío regaló miles de dispositivos electrónicos y fomentaron el uso del teléfono móvil en menores, sin filtros, sin normativas y sin control".

A su vez, Armario ha relacionado el incremento de la delincuencia con la migración, precisando que "en 2023, el 33% de los condenados por delitos sexuales fueron extranjeros, a pesar de que representan solo un poco más del 14% de la población" y se ha referido a "todas esas víctimas que han sido agredidas por inmigrantes ilegales o legales, algunos además que dicen ser menores de edad, que han entrado gracias" a "la pulsera del todo incluido". "Nuestro país es un parque de atracciones para delincuentes", ha aseverado.