Zimmermann (Meta), a favor de regular el acceso de menores a redes: "La mayoría de edad digital pueden ser 15, 13, 16"

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta --empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads--, José Luis Zimmermann, ha asegurado que Meta está a favor de una "mayoría de edad digital" que debe decidir el legislador y ha defendido que tienen que existir sistemas de verificación de edad "eficientes", que sean "robustos" y "respetuosos con la privacidad".

"Esta mayoría de edad digital pueden ser 15, 13, 16. La edad que obviamente el legislador decida", ha explicado Zimmermann durante su comparecencia este viernes en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, donde ha indicado que Meta no puede resolver por sí solo la cuestión de la protección a los menores en las redes sociales, sino que es un tema que afecta a "diferentes ámbitos de la sociedad" y "a un número importante de servicios digitales".

En concreto, sobre la verificación de edad, el directivo de Meta ha señalado que hay "muy diferentes propuestas" en el mercado, "pero obviamente tienen que ser adecuadas al propósito que se necesita". "Si no sabemos, si no podemos reconocer o no podemos deducir cuál es la edad de los usuarios, pues difícilmente les podremos adaptar a una u otra experiencia", ha agregado.

Desde el punto de vista de Meta, la ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales "va por una línea positiva, va por la buena línea". "Creo que los partidos y los grupos que están aportando aquí iniciativas y demás, creo que han entendido bien esto y compartimos los objetivos y que se está dando una buena respuesta a nivel de país a esta circunstancia", ha comentado.

Zimmermann ha destacado que, para Meta, los menores son una "prioridad" y ha explicado que viene desarrollando diferentes soluciones, como en el caso de las cuentas de adolescentes, que son una "parte importante" de sus usuarios.

El directivo ha detallado que se ha establecido un umbral de edad en los 16 años, por debajo del cual se les sitúa "en un determinado nivel de protección dentro de la plataforma". "Por encima de los 16 años, el menor tiene la capacidad de poder modificar esas protecciones que por defecto se le han puesto. Estas protecciones tienen que ver con quién les puede contactar, con el contenido que pueden ver y con el tiempo que pueden estar en la plataforma", ha apuntado.

Por debajo de este umbral, tiene que ser el padre o el tutor quien le autorice los cambios, "al final son ellos los que están más cerca del desarrollo madurativo de sus hijos".