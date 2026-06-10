1.317 migrantes han muerto intentando llegar a las costas españolas hasta mayo 2026, según Caminando Fronteras

Archivo - Salvamento Marítimo rescata un nuevo cayuco con 51 migrantes procedentes de Senegal, en el puerto de La Restinga, a 26 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de hoy un cayuco procedente - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.317 personas migrantes han muerto intentando llegar a las costas españolas en los cinco primeros meses de 2026, según un análisis dado a conocer este miércoles por el colectivo Caminando Fronteras.

De las más de 1.300 personas que han fallecido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, 142 eran mujeres y 129 eran menores de edad. Además, 27 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo.

El colectivo ha indicado que la ruta atlántica continúa siendo la "más mortífera" de la frontera, con 635 víctimas. "A pesar de que se ha producido un 72% menos de llegadas, la ruta se ha vuelto más letal. Por cada 100 personas que llegaban en 2025, morían en torno a 14 personas. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas", ha destacado.

Respecto a la ruta argelina, Caminando Fronteras ha indicado que supera por primera vez las 507 víctimas, lo que supone un 54% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la ruta del Estrecho ha duplicado el número de víctimas pasando de 52 a 99 en este año 2026; mientras que en la valla de Ceuta se han muerto 48 personas durante estos cinco primeros meses de 2026.

"Este documento es, ante todo, un acto de memoria. Nace del derecho de las familias a saber, del derecho de las víctimas a ser reconocidas, y de la convicción de que la memoria es también una forma de justicia. Es una herramienta de reparación y de transformación social, sostenida año tras año por quienes se niegan a que sus nombres desaparezcan en el silencio", ha afirmado la fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, experta en migraciones y coordinadora de la investigación.

El informe se publica antes de la visita del Papa León XIV a Canarias, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones la exclusión y la discriminación de las personas que migran.

"Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida", ha concluido Helena Maleno.