El PP quiere prohibir por Ley las regularizaciones extraordinarias y limitar la residencia por arraigo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP contempla en el documento 'Reconstrucción Nacional' de sus compromisos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre la reforma de la Ley de Extranjería para prohibir legalmente las regularizaciones "masivas e indiscriminadas" en España, y establecer que la vía del arraigo pase a ser una medida de "reconocimiento individual excepcional".

Según se desprende del documento, recogido por Europa Press, el PP indica que la inmigración debe ajustarse a la "capacidad real" de acogida del país. Para ello, plantea la fijación de cupos anuales revisables según las necesidades del mercado laboral y la disponibilidad en materia de vivienda, servicios públicos y empleo.

Además, establecen que en estos cupos solo participarán los países de origen que colaboren activamente en los retornos y en el control de la inmigración irregular.

En el ámbito asistencial y de prestaciones públicas, el documento recoge la implantación de criterios de prioridad para acceder a determinadas ayudas y recursos públicos, favoreciendo a quienes mantengan un "arraigo real, duradero y verificable" con España.

Para determinar este vínculo se evaluarán elementos como el empadronamiento, la trayectoria de cotización, la permanencia y la contribución al sistema. No obstante, el PP matiza que estos criterios se aplicarán dentro de los límites constitucionales y comunitarios, por lo que no podrán basarse de forma exclusiva en la nacionalidad del solicitante.

Igualmente, entre las medidas planteadas por los 'populares', abogan por implantar un sistema de visados por puntos que valore aspectos como la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y la integración del solicitante.

En este sentido, indica que para trabajar en España en sectores donde falten trabajadores habrá dos vías: llega con un contrato firmado en origen o con un visado temporal para buscar empleo, sujeto a controles y plazos definidos.

PROHIBICIÓN DEL BURKA Y EL NIQAB

Asimismo, quienes aspiren a renovar su residencia temporal deberán firmar un "compromiso de integración" orientado al aprendizaje del español, el conocimiento de la Constitución y el respeto a los valores europeos, prohibiéndose explícitamente el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

"La igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la ley se exigirán a todos. Ninguna costumbre ni creencia justificará la subordinación de la mujer ni la discriminación de nadie", subraya el PP.

Por otro lado, la propuesta prevé que la condena por delitos graves, delictivos sexuales o de multirreincidencia conlleve de forma reglada la expulsión del país. "La prohibición de entrada será permanente para quien suponga un riesgo para la seguridad, y retiraremos el permiso de residencia a quien tenga vínculos con el crimen organizado o con la radicalización violenta", señala.

En el ámbito de los menores migrantes no acompañados, plantea priorizar el retorno con sus familias y países de origen, así como la realización de pruebas de determinación de edad en un plazo máximo de 72 horas.

El plan incluye también la creación de una autoridad única para dirigir y coordinar la política de entrada, permanencia, retorno e integración migratoria. Además, se compromete a publicar cada año un informe sobre el efecto de la inmigración en el empleo, los salarios, la vivienda, los servicios públicos y las cuentas de la Seguridad Social.

En materia de control fronterizo, se contempla el incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los puntos de mayor presión como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Estrecho, así como la presencia "estable" de Frontex y "cooperación" con Europol.

CEUTA SERÁ UNA "PRIORIDAD"

En cuanto a la entrada masiva de forma irregular de miles de migrantes en julio en Ceuta, el PP asegura que resolver la "crisis" de la ciudad autónoma será una "prioridad" desde el primer Consejo de Ministros.

Así, se compromete a proceder a las devoluciones de quienes entraron ilegalmente y no tengan derecho a permanecer en España. También a fortalecer físicamente la frontera y a reclamar la cooperación de Marruecos en las readmisiones.

Además, añade que aprobará el Plan de Reactivación de Ceuta para que el respaldo del Estado continúe después de la emergencia. En este punto, afirma que reforzará la plantilla del hospital público e impulsará la construcción de nuevas viviendas para atender las necesidades de la población ceutí.

En el ámbito de la Igualdad, el PP dice que garantizará la fiabilidad de los dispositivos que vigilan las órdenes de alejamiento de los maltratadores, un sistema que pasará a depender del Ministerio del Interior.

También promete más medios a las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil y apunta que aprobara una ley integral contra la trata de seres humanos para proteger a las víctimas y perseguir a las redes que se lucran con ellas.