ActionAid denuncia la devolución de menores desde Ceuta a zonas remotas de Marruecos sin garantía de retorno seguro

Varios migrantes en la playa del Trampolín, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

ActionAid ha denunciado que, tras la crisis migratoria en Ceuta, "cientos de personas, muchas de ellas menores" han sido "devueltas a zonas remotas de Marruecos sin garantías de retorno seguro".

Según ha señalado la ONG en un comunicado, tras hablar con us socios locales sobre el terreno, estos niños y jóvenes fueron retornados durante las devoluciones y se encuentran "varados en zonas remotas del sur de Marruecos, sin medios para regresar a sus lugares de origen".

Una de las organizaciones socias de ActionAid en Marruecos ha documentado casos de menores que perdieron sus teléfonos móviles y el contacto con sus familiares durante la entrada a Ceuta, y asegura que algunos de ellos hoy no logran restablecer esa comunicación.

Además, ActioAid avisa de que, aunque la mayoría de las personas que cruzaron eran de nacionalidad marroquí, también hay "un número significativo de jóvenes procedentes de otros países del Magreb, como Argelia y Túnez, y de países subsaharianos, que no tienen adonde volver en Marruecos".

La ONG expresa "especial preocupación" por la situación de las mujeres, los jóvenes y los menores no acompañados por una persona adulta.

"No se puede devolver a personas, entre ellas menores, a cientos de kilómetros de su hogar y considerar el caso cerrado. Cada devolución sin garantías es una nueva vulneración. Exigimos que la protección de la vida esté antes que la disuasión, y que ninguna devolución se ejecute sin verificar que la persona llega a un lugar seguro", ha declarado el experto en migración y movilidad de ActionAid España, Oussama Chakkor.

ActioAid también ha puesto en valor la respuesta de ONG marroquíes socias como APISF, que ante la escalada de la crisis migratoria en Fnideq y Bab Sebta el pasado 30 de julio, movilizó equipos de emergencia para atender a las personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Según la organización, como medida preventiva, APISF cerró temporalmente sus centros pese a lo cual, algunos menores y jóvenes abandonaron las instalaciones. Tal y como explica, las mujeres alojadas en los pisos de acogida de APISF permanecieron en las instalaciones, y el personal educativo reforzó la vigilancia de entradas, salidas y uso de redes sociales, "en un esfuerzo por limitar la difusión de contenidos que animaban a los menores a dirigirse hacia la frontera".

Además, señala que aparte de proporcionar asistencia básica, agua y alimentos y primeros auxilios, a las personas retornadas, la organización está apoyando a jóvenes y menores para ayudarles a contactar con sus familias.

Para ActionAid, "la crisis de Ceuta no puede entenderse de forma aislada" sino que "responde a un modelo migratorio europeo que prioriza cada vez más la disuasión y la externalización de fronteras por encima de la protección de la vida humana". En concreto, critica el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, junto con el nuevo Reglamento de Retorno.

Frente a ello, la ONG reclama al Gobierno español y a la Unión Europea que "prioricen la protección de la vida en todas las operaciones fronterizas; garanticen plena transparencia sobre las muertes registradas y aseguren investigaciones independientes cuando proceda; garanticen el acceso a procedimientos de asilo y a evaluaciones individuales de protección" y "aseguren que cualquier procedimiento de devolución, incluido el anunciado acuerdo de repatriación entre España y Marruecos, cumpla plenamente con las obligaciones legales internacionales, europeas y nacionales".