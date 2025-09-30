Alegría defiende continuar el trámite de la ILP de regularización y que sea aprobada "lo antes posible"

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de septiembre de 20 - Marta Fernández - Europa Press

Considera una "absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular copiar el discurso xenófobo y racista de Vox"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este martes la necesidad de continuar el trámite parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en el Congreso y que sea aprobada "lo antes posible".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la postura del Gobierno ante la propuesta de Sumar de regularizar a medio millón de migrantes vía decreto ante las dificultades para que la ILP salga adelante.

Alegría ha afirmado que el Ejecutivo comparte su "contenido" y "naturaleza". "Yo lo que puedo trasladarles es la necesidad que ese trámite continúe en el Congreso de los Diputados para poder ser aprobado lo antes posible", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tachado el plan migratorio del Partido Popular (PP) de una sucesión de "ocurrencias", "supuestas novedades" que ya existen y "mucha falsedad".

Torres ha vuelto a pedir al PP que en materia de migración "se coloque al lado de los Derechos Humanos" y "al lado de una respuesta como debió darse a los menores no acompañados, que ya empiezan a salir de los territorios fronteras donde están hacinados, para tener una mejor calidad de vida, en una respuesta solidaria del conjunto del país". El ministro se ha mostrado "orgulloso de esta medida histórica".

El ministro también ha criticado que el PP hable de irregularidad de los inmigrantes, cuando constituye el 8% del total de las llegadas o que diga que "no aportan", cuando "son fundamentales para el sostenimiento de la economía" en España. "Cuando dicen que no controlamos las fronteras, cuando se ha reducido en este año un 31%", ha manifestado.

REPARTO DE MENORES MIGRANTES

También ha tachado de "absoluta mentira" que el PP diga que la distribución de los menores migrantes no acompañados "es arbitraria" y ha añadido que el "100%" de las 70 alegaciones presentadas contra la reubicación de los menores no acompañados, que están en Ceuta, Melilla y Canarias, son de las comunidades del PP. Torres ha explicado que este fin de semana se ha producido la primera derivación de un menor migrante llegado en patera recientemente, lo que considera un "hito histórico".

Además, el ministro Torres ha calificado de "ocurrencia" el visado por puntos para la cualificación de los inmigrantes y ha subrayado que "el PP lo mete en el cajón cuando llega al gobierno y lo saca cuando está en la oposición". "Lo que le pedimos desde el gobierno es que apoyen las medidas del gobierno de España en todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio", ha subrayado.

En este sentido, el ministro de Política Territorial ha insistido en que "cuando un partido se define como partido de Estado, lo que no cabe es el voto contrario, priorizando una derrota del gobierno de Sánchez a una respuesta justa, equilibrada, solidaria, humanitaria al fenómeno migratorio". Torres ha asegurado que seguirán con su política a pesar de tener al PP "en el otro lado", aunque desea que "reflexionen" y se pongan del lado de los Derechos Humanos.

"ARAÑAR" VOTOS Y VOTANTES

Por su parte, Pilar Alegría ha añadido que "es de absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular copiar el discurso xenófobo y racista de Vox" y que parece que "esté lógicamente mucho más preocupado por arañar votos o arañar votantes a Vox que estar preocupado por la propia prosperidad" de España que es, gracias también, "al trabajo de las personas que han venido de fuera, de los migrantes".

Alegría ha negado que los extranjeros reciban ayudas nada más llegar al país y ha argumentado que para ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen que demostrar "una residencia de mínimo un año". "El 10% de los ingresos de la Seguridad Social lo aporta a los migrantes y sólo el 1% del gasto", ha recalcado.

"Hay que plantear propuestas, ideas y, sobre todo, dar la información veraz y no copiar, como digo, como está haciendo el Partido Popular, ese discurso absolutamente racista y xenófobo de Vox", ha zanjado.