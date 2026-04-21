Bravo (PP) dice que todas CCAA respaldan a Cáritas pero niega discrepar con Vox sobre ayudas a promover migración ilegal

El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, ha negado que existan distintas interpretaciones del acuerdo de su partido con Vox para gobernar en Extremadura y ha insistido que quienes "promuevan la inmigración ilegal" no cuenten con financiación pública. Ha respaldado, no obstante, a organizaciones como Cáritas "que cuidan a los más vulnerables" y que cuenta con "el respaldo de todas las comunidades autónomas".

"Todos compartimos que alguien que hace algo ilegal no debe tener respuesta o apoyo por parte de las administraciones, como concepto general, me da igual el tema que sea", ha argumentado Bravo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al preguntarle por las interpretaciones del acuerdo relativas a las organizaciones sociales tras las manifestaciones realizadas por el secretario general del PP, Miguel Tellado, en las que ha afirmado que entidades como Cáritas "puede estar absolutamente tranquilas" tras el acuerdo de Extremadura.

Para Bravo no existen discrepancias entre los dos partidos que han firmado el pacto de Gobierno autonómico porque "es un acuerdo que habla de arraigo, de que haya un arraigo efectivo y afectivo, de dar una respuesta realmente a una situación".

En su opinión, la "interpretación del acuerdo es muy clara" y ha asegurado que la Junta de Extremadura "no destina ni un solo euro a quienes incentiven el efecto llamada". Y ha hecho hincapié en que "cuando hay una inmigración ilegal, el concepto de ilegal debería ser excluyente de cualquier tipo de ayuda, de respaldo de una administración".

"Si sabemos que un concierto es ilegal, todo el mundo entendería que a ese concierto nadie le de apoyo económico por los problemas que podría traer, pues imagínese con personas", ha argumentado el dirigente popular que ha defendido "que esas personas no vengan en situaciones como las que vemos, que mueren y mueren en el mar".

Pero a la vez ha trasmitido el respaldo a aquellas organizaciones que "hacen cosas muy buenas, que apoyan, que cuidan a los más vulnerables, a los mayores, a los que sufren". "Como usted dice, si hablamos de Cáritas, creo que tiene el respaldo de todas las comunidades autónomas, da igual el color que tenga".

Para Juan Bravo, las posibles interpretaciones discrepantes del acuerdo vienen del PSOE del que ha asegurado "comprender que se moleste y que esté nervioso". "Esto (el acuerdo) va en contra de lo que plantea el PSOE, nosotros queremos bajar impuestos y hacer vivienda, no anunciar, hablamos de reducir las trabajas administrativas y burocráticas, por eso la presidenta Guardiola obtuvo un 43% de los votos en una comunidad que, hasta hace no mucho tiempo, era un claro feudo socialista", ha añadido el vicesecretario del PP.