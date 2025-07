Carmen Calvo sobre los incidentes en Torre Pacheco: "Se llama racismo y se llama hipocresía"

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepesidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado de "racismo" los altercados en la localidad murciana de Torre Pacheco y ha defendido a los inmigrantes que se encuentran en España.

"Se llama racismo y se llama hipocresía", ha argumentado Calvo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha recordado que "los trabajos más difíciles, los espacios que han abandonado los españoles, los están cubriendo los inmigrantes".

"Si una mañana nos levantaramos y, como por arte de magia ellos no estuvieran, España no arrancaría, no funcionaría y eso se llama hipocresía de toda la vida y racismo de mirar al que tiene la piel distinta o algún rasgo distinto al tuyo", ha argumentado la exvicepresidenta del Gobierno para quien "esto está inventado y ha dado a la humanidad unos sustos tremendos, 50 millones de asesinados en la segunda Guerra Mundial".

Por ello, ha incidido en la importancia de "decirle a la gente joven que esto es muy antiguo, que lo moderno es ser demócrata". "El que se dedica a esto con 50 años sabe perfectamente que está manipulando para otras cosas, pero al que le llega con 15 años es mucho más frágil", ha indicado.

Calvo ha hecho hincapié en combatir hechos como los de Torre Pacheco "con la ley en la mano" y "haciendo saber a quienes estén en esto que son delitos gravísimos, que esto no les sale gratis, que los derechos humanos son de todos, estés en el país que estés, en las condiciones que estés".