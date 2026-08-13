CC.AA del PP apoyan la ayuda para Ceuta pero rechazan hablar de repartos de menores migrantes sin "datos ciertos"

Un migrante intenta cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades gobernadas por el PP han apoyado este jueves en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia elevar a la Conferencia Sectorial la ayuda extraordinaria de 25 millones para la atención en Ceuta de menores migrantes no acompañados, pero han rechazado hablar de repartos sin "datos ciertos".

"Hemos asistido a esta Comisión Sectorial para apoyar a Ceuta. Por eso hemos votado a favor de esos 25 millones de ayuda urgente, aunque el propio Gobierno ha reconocido que son insuficientes", han asegurado a Europa Press fuentes del PP, que también han criticado el "ruido" por parte del Gobierno sobre este encuentro técnico.

La Comisión es un órgano técnico de apoyo, preparación y asesoramiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y su función es la de establecer la fecha de esta convocatoria y su orden del día.

El único punto del orden del día de la Comisión, en la que han participado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y las direcciones generales de Infancia de las comunidades, es la elevación a la Conferencia del crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

La reunión de este jueves ha tenido lugar después de que el 30 y 31 de julio 72.000 extranjeros, según el Gobierno, entrasen de forma irregular a Ceuta.

En este sentido, fuentes del PP han recalcado que "Ceuta necesita recursos, respaldo y soluciones". "Desde el primer día hemos estado al lado de los ceutíes y de una ciudad que está soportando las consecuencias de una situación que no ha provocado y que tiene que recuperar cuanto antes la normalidad", han apuntado los 'populares'.

Del mismo modo, han tachado de "incomprensible" que el Ejecutivo, 15 días después de la entrada masiva de miles de migrantes, "siga sin saber cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su situación y cuántos permanecen desatendidos".

A juicio del PP, "no se puede empezar hablando de repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer algo tan básico como datos ciertos". "Por eso hemos exigido q el Gobierno de España cumpla con su deber y responsabilidades en esta crisis, creada por no haber sido capaces de mantener la integridad territorial de España", han asegurado desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

PIDE AL GOBIERNO "QUE SE ACLARE"

Igualmente, ha exigido al Gobierno "que se aclare": "No puede decir el Ministerio de Exteriores que quienes entraron irregularmente van a volver a sus países y plantear desde Infancia una respuesta diferente. Un mismo Gobierno no puede mantener dos posiciones ante una misma crisis", ha afirmado.

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que active "todos los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para hacer efectivos los retornos".

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebrará el jueves 27 de agosto, pero el PP ha reclamado que el Gobierno aclare "antes" cuál es su postura. "Lo que está claro es que los menores deben estar de vuelta con sus familias", ha concluido.

Respecto a la Conferencia Sectorial, fuentes de Juventud e Infancia han explicado que abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en la actualidad en la ciudad autónoma.

La fecha del encuentro ha sido trasladada a las comunidades autónomas este jueves, durante la celebración de la Comisión. Además, han informado que en la reunión de esta mañana han estado presentes las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, consejerías de Vox.

De la misma manera, el departamento que dirige Sira Rego ha avanzado que, durante la Comisión, las comunidades autónomas presididas por el PP "se han negado a incorporar en el orden del día de la Conferencia del próximo 27 de agosto un punto informativo y de debate sobre la atención a estos menores y la situación de Ceuta". En todo caso, ha explicado que la ministra propondrá de nuevo la inclusión de este punto al inicio del encuentro, que tendrá que votarse.

REGO DENUNCIA "FALTA DE ARGUMENTOS"

En redes sociales, Rego ha criticado tras la reunión la negativa del PP a debatir sobre la situación de Ceuta y los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad. "Vox ni está, ni se le espera. Desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta. Bloquear el debate es solo un síntoma de falta de argumentos", ha apuntado.

A juicio de la ministra, es una "obligación política y legal" atender a los menores que están solos en España. Para ello, ha señalado que su Ministerio trabaja en distintas vías: la reunificación familiar, el acogimiento institucional y el acogimiento familiar.

"Los gobiernos autonómicos deben estar a la altura. Feijóo dijo ayer que Ceuta es España. Claro que lo es. Y como tal, el PP podría empezar por ayudar a aliviar la situación que vive la ciudad autónoma. La protección de la infancia no entiende de siglas ni de fronteras. Son niños y niñas. Y el Estado va a cuidarlos", ha subrayado.