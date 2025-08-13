CEAR denuncia las "escasas vías legales y seguras" habilitadas por la UE ante el "infierno talibán" de Afganistán

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado las "escasas vías legales y seguras" habilitadas por la Unión Europea (UE) ante el "infierno talibán" de Afganistán.

En este sentido, la ONG ha alertado este miércoles de la situación de "desprotección" de millones de personas que han tenido que huir estos últimos cuatro años "del infierno en que se ha convertido Afganistán, especialmente para las mujeres y niñas, desde la vuelta al poder de los talibanes".

Asimismo, ha advertido del "creciente hostigamiento" que sufren en los países vecinos a Afganistán, ante las "escasas vías legales y seguras" que han habilitado los países de la UE durante este tiempo.

Igualmente, ha señalado que las "vulneraciones" de derechos en Afganistán "se siguen agravando cada año con la promulgación de leyes que restringen derechos y libertades fundamentales". Así, ha mostrado su preocupación por el "deterioro" de la situación en el país, donde ha explicado que cerca de 23 millones de personas, casi la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria.

"CEAR muestra su enorme preocupación, asimismo, ante la extrema situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas, las cuales se han convertido en el principal objetivo de los talibanes, que las están privando del derecho a la educación, al empleo, a la libertad de movimiento, de reunión y de expresión", ha apuntado.

En esta misma línea, ha indicado que en 2024 las solicitudes de protección internacional de personas afganas en la Unión Europea y España disminuyeron "significativamente". "Esto es debido a las escasas vías legales y seguras, principalmente por las contadas personas que llegan a través de los programas de reasentamiento: menos de 2.400 personas afganas fueron reasentadas en el conjunto de la UE", ha agregado.

También ha denunciado que las personas afganas beneficiarias de protección internacional en España enfrentan "grandes dificultades" para obtener la reagrupación familiar. CEAR ha detallado que a la "dilatación" del proceso se suman "importantes impedimentos burocráticos" para conseguir cita en la embajada española en Irán, así como "criterios restrictivos" para la expedición del visado.

"Mientras tanto, los miembros de la familia a reagrupar se encuentran esperando durante meses en Afganistán o en terceros países como Irán o Pakistán, donde su vida, integridad y derechos humanos están en peligro debido a las expulsiones masivas que están sufriendo", ha lamentado.

Además, ha destacado que Afganistán se situó como la tercera nacionalidad en número de solicitudes de asilo en la UE; la segunda en cuanto a niños y niñas sin referentes familiares. Sin embargo, las más de 72.000 solicitudes representan un descenso de una cuarta parte en relación con el año anterior y la tasa de protección se situó tan solo en un 63%. De todas ellas, 912 solicitudes se presentaron en España, casi un 20% menos que en 2023. Las resoluciones fueron en su mayoría favorables, pero la tasa de protección disminuyó al 76%, cuando en 2022 era del 99%.

CEAR ha instado a los países de la UE a adoptar un "compromiso de acción conjunta" que garantice la protección internacional. Entre sus objetivos, ha subrayado la activación de corredores humanitarios que permitan la salida "segura" a las personas cuyas vidas corren peligro y reclamar a los países limítrofes que no cierren sus fronteras.

RECLAMA A ESPAÑA "PROGRAMAS ÁGILES" DE EXTENSIÓN FAMILIAR

Por otro lado, la organización ha reclamado "mayores compromisos de reasentamiento" y facilitar los traslados desde las embajadas y representaciones consulares. Además, ha solicitado a España que garantice el derecho a vivir en familia, a través de "programas ágiles" de extensión familiar.

La ONG ha precisado que a finales de 2024 había cerca de seis millones de personas refugiadas de Afganistán, siendo la tercera nacionalidad con mayor número a nivel global. Estas cifras representan un descenso del 10% respecto al año anterior, lo cual responde en gran medida, según la organización, "a las políticas y prácticas de discriminación, intimidación, deportación y expulsión cada vez más pronunciadas de Irán y Pakistán". Estos países vecinos acogen al mayor número de personas afganas: 3,5 millones en Irán y 1,6 millones en Pakistán. No obstante, ACNUR estima que a finales de 2024 más de 375 000 personas refugiadas regresaron desde estos países a Afganistán.

Finalmente, CEAR ha explicado que, en marzo, Pakistán anunció públicamente la reanudación de las deportaciones de persona afganas y, a su vez, Irán preveía la expulsión de hasta dos millones en un periodo de cuatro meses. Mientras, durante la llamada 'Guerra de los 12 días' entre Israel e Irán y "bajo pretexto de la seguridad nacional", se ha llegado a "expulsar" a más de 400.000 personas afganas, según ACNUR.

"En total, dos millones de personas afganas previamente acogidas en Irán y Pakistán han retornado a Afganistán, ya sea por la situación de hostigamiento o precariedad que sufren en estos países, o por las campañas de expulsiones masivas emprendidas por sus gobiernos", ha concluido CEAR.