Cinco pateras llegadas a Baleares elevan a 118 los migrantes rescatados en el archipiélago este domingo

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres pateras más llegadas a Formentera, una a Mallorca y otra a Cabrera han elevado a 118 el número de personas migrantes que han sido rescatadas tras llegar este domingo en patera a la comunidad.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 08.50 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado a 11 personas de origen magrebí, en zona Punta d'Estrips (Formentera).

A las 10.15 horas se ha procedido al rescate de 18 personas de origen magrebí más en Cabrera. En el rescate han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.

Unos minutos después, a las 10.28 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 15 personas de origen magrebí más a 5,5 millas al sur de Formentera.

Seguidamente, a las 10.40 horas, se ha rescatado a un total de 22 personas de origen subsahariano, en el Caló des Moro (Mallorca). En el rescate ha intervenido Guardia Civil Puesto de Santanyí.

Y, a las 14.04 hora, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 18 personas de origen magrebí más a 16 millas al sur de Formentera.

Estas cinco naves se suman a las otras dos pateras llegadas este domingo a Formentera. En concreto, 15 migrantes más de origen magrebí han sido rescatados a las 04.20 horas en la carretera de Es Caló. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Baleares (Usecic) y Guardia Civil del Puesto de Formentera han intervenido en el operativo. Horas antes, a las 02.47 horas, otra embarcación con 19 personas migrantes de origen magrebí ha sido interceptada a unas tres millas al sur del faro de la Mola. En el rescate han participado Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Estos rescates se suman a los cuatro que tuvieron lugar entre este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, de 67 personas en total, en Formentera, con lo que el número de migrantes llegados en pateras a las Baleares en las últimas horas asciende a 185.