Ciudadanos españoles debaten este fin de semana en la CoFoE sobre migración y la UE en el exterior

El panel se celebra en Maastricht con la participación de 200 ciudadanos de todos los Estados Miembros

MAASTRICHT, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos españoles seleccionados de forma aleatoria participarán este fin de semana en Maastricht (Países Bajos) en el tercer y último debate del panel sobre migración y la UE en el exterior organizado en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).

Este encuentro tiene lugar tras dos debates anteriores, uno celebrado en Estrasburgo y otro de forma virtual, y en él están llamados a participar un total de 200 ciudadanos de todos los Estados Miembros y de diferentes edades y ocupaciones que debatirán y formularán recomendaciones sobre cómo debe ser la UE del futuro en estas materias.

Se espera que esas propuestas ayuden a definir los objetivos y estrategias de la UE en materias como la seguridad, defensa, política exterior y comercial, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo o ampliación de la UE. A lo largo de esta tercera sesión, los ciudadanos redactarán y votarán sus recomendaciones, que serán llevadas después al pleno de la Conferencia.

La característica común de los participantes es que son ciudadanos que no tienen por qué tener un conocimiento previo del tema ni del funcionamiento de las instituciones europeas pero tras su participación en los dos debates anteriores la opinión compartida por los consultados por Europa Press es que se trata de una experiencia "enriquecedora" que les ha acercado a la UE y a las preocupaciones de ciudadanos de otros países.

"Es buena en lo personal, para descubrir las inquietudes y las maneras de pensar en diferentes zonas geográficas de la UE, y enriquecedora, porque nos ha permitido conocer mucho mejor cómo funcionan las instituciones", según ha resumido Luis Ovalle, un ingeniero de Telecomunicaciones madrileño, en declaraciones a Europa Press.

Una serie de expertos acompañan en estos debates a los ciudadanos para asesorarles en temas específicos y ayudarles a dar forma a las propuestas. Entre ellos, en este panel estará la que fuera alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea y actualmente rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini.

Pendientes de los debates de los ciudadanos también están los 108 eurodiputados que componen la delegación del Parlamento Europeo en la CoFoE, entre los que hay once españoles. Es el caso de Maite Pagazaurtundúa (Renew Europe) que en declaraciones a Europa Press ha dicho este jueves que la Conferencia sobre el Futuro de Europa "es un experimento de abajo a arriba".

"Nos lleva a los que normalmente hablamos a escuchar; deja muy claro que (los ciudadanos) quieren ser muchísimo más protagonistas, que quieren participación, que quieren una ciudadanía europea mucho más activa y eso no tiene vuelta atrás porque es el tiempo el que lo marca", ha defendido.

Pagazaurtundúa, que recientemente presentó su propuesta de Estatuto de Ciudadanía Europea, ha subrayado que los europeos, y especialmente los más jóvenes, vienen reclamando "tener una participación mucho más directa y conocer mejor qué se hace en las instituciones europeas", algo que "el tiempo de la digitalización" hace "posible".

EXPECTANTES CON EL DESTINO DE LAS CONCLUSIONES

Antes de comenzar este último debate del panel, el joven cántabro David de la Fuente ha reflexionado sobre si efectivamente las conclusiones de los ciudadanos se plasmarán en la configuración del futuro del proyecto europeo. "Ahora hay que concretar las acciones que se perfilaron en los debates anteriores, hay mucho trabajo de juntar ideas y focalizar, estoy bastante expectante a ver qué se concreta", ha dicho a Europa Press.

A su juicio, que las conclusiones sean "discutidas o tenidas en cuenta" ya es "importante" aunque muestra cautela con que alguna pueda llegar a aprobarse e incluso a implementarse.

Ovalle coincide con esa visión, consciente de que "las posturas no son para nada unitarias" pero, además, advierte de que, si bien "el reto es que no se queden en nada", sería un error hacer pivotar el éxito de los paneles de ciudadanos en que las conclusiones se incorporen o no al futuro proyecto europeo porque "no son los diez mandamientos".

CUATRO PANELES CIUDADANOS

Los paneles de ciudadanos son un punto clave de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Formados por 200 europeos cada uno, de los cuales un tercio es menor de 25 años, reflejan la diversidad de la UE por origen geográfico, tanto nacionalidad como procedencia urbana o rural, género, edad, contexto socioeconómico y nivel de educación.

Además del referente a las migraciones y la UE en el exterior que celebra en Maastricht este fin de semana su tercer y último debate, hay un panel centrado en la economía y el empleo, la educación, la cultura y del deporte y la transformación digital; otro que aborda la democracia europea, los valores y derechos y la seguridad interior de la UE y un tercero en el que los ciudadanos debaten sobre los efectos del cambio climático y los nuevos retos sanitarios para la Unión Europea.

Dentro del objetivo de la CoFoE de abrir esos espacios de debate, todos los ciudadanos de la UE tienen también a su disposición la Plataforma Digital Multilingüe futureu.europa.eu, para compartir ideas y enviar contribuciones, que se recopilan, analizan, supervisan y publican durante toda la Conferencia.