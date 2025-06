983918.1.260.149.20250605134359 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inaugura la jornada 'Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida', organizada por el Gobierno canario, en la Casa Encendida, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Juventud e Infancia asegura que la Administración General del Estado va a cumplir "escrupulosamente"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior del incumplimiento del auto del Tribunal Supremo sobre los menores migrantes solicitantes de asilo.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en declaraciones a medios tras inaugurar la jornada 'Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida', organizada por el Gobierno canario, en Madrid.

"Lo que no ha habido es la voluntad de hacer esa resolución, y esa resolución se tiene que resolver por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones y no lo han hecho. No lo han hecho porque no han querido, en dos años han tenido tiempo. No han querido porque mientras los menores están en Canarias, ahí están en Canarias, con lo cual, ahí ha habido una falta de diligencia", ha asegurado Clavijo en referencia a la primera orden del Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciese cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Este mismo jueves el Tribunal Supremo ha reiterado al Gobierno que tiene que hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo y le ha avisado de que, si desoye sus órdenes, tomará medidas coercitivas.

Precisamente, en la presentación del acto, Clavijo ha señalado que "no todo el mundo en el Gobierno de España ha entendido la situación" de los menores migrantes no acompañados. Preguntado posteriormente por los medios sobre esta afirmación y si se refiere al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el presidente canario ha añadido "y la secretaría de Estado y la ministra de Migraciones".

"El gobierno de España, a mí no me gusta generalizar, pero de determinados ministerios que no han actuado con diligencia. Estamos creando un nuevo sistema, por supuesto, es difícil, hay que ir con cuidado, hay que hacer las cosas bien, porque hay mucha gente que está utilizando esto como arma política, sin lugar a duda", ha expuesto Clavijo.

También ha dicho que Interior y Migraciones tenían que haber dado de alta en el sistema de protección a los menores migrantes solicitantes de asilo. "Se hizo con Ucrania y no se ha hecho con los que vienen de África. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo al gobierno de España", ha subrayado.

Si bien, antes, Clavijo ha agradecido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres por sus "esfuerzos importantes" por los menores migrantes no acompañados.

En referencia al auto del Supremo, Clavijo ha trasladado su sentimiento "agridulce". "Bueno, tienes ese sentimiento agridulce, ¿no? Que es algo que es obvio que está en el ordenamiento jurídico, que veníamos defendiendo durante dos años, tener que acudir a los tribunales para que el Estado asuma su responsabilidad", ha explicado.

En esta misma línea, el presidente canario ha mostrado "satisfacción" por tener "razón", pero también "amargor" por los niños migrantes que "tenían que estar en una red de protección internacional, que tenían derecho a unos accesos, a unas condiciones por su condición de asiliado o de refugiado, y que han sido vulnerados".

No obstante, ha recalcado que "lo que ha quedado claro en el auto es que el Gobierno del Estado, después de todo eso, después de la medida cautelar, no ha hecho absolutamente nada".

El Supremo ha dado un plazo de 15 días al Gobierno para que "se articule en la forma que resulte más eficaz la colaboración con Canarias mediante la puesta a disposición de la misma de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida.

Al respecto, Clavijo ha destacado que, a su juicio, hay "todo el margen del mundo" para cumplir con el auto del Supremo. Además, ha apuntado que el gobierno de Canarias "va a colaborar, como ha colaborado siempre, para ver dónde está mejor el menor".

Finalmente, el presidente canario ha informado de que Canarias ha presentado alegaciones al borrador que desarrolla el real decreto-ley para repartir a menores migrantes. "Creo que el espíritu y la filosofía de la modificación del artículo 35 era muy clara, con unos plazos muy concretos, y a través de este desarrollo, esos plazos se tienen que alargar sin herida", ha explicado.

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que también ha participado en el acto, ha asegurado que el la Administración General del Estado va a cumplir "escrupulosamente" el contenido del auto, que exige que en un plazo de 15 días garantice el acceso de estos niños a la red nacional de acogida.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA CUMPLIR LA ORDEN

En todo caso, Pérez ha señalado que son varios ministerios los que se tienen que reunir para dar cumplimiento a la orden. "Yo puedo asegurarles que el hecho de la Comisión Interministerial ha permitido un trabajo fluido, notable y obviamente con las diferentes visiones que tenemos, no por el origen ideológico, sino por las competencias", ha añadido cuestionado por diferencias entre Canarias y algunos ministerios.

Igualmente, Pérez ha denunciando que medios de comunicación han utilizado "el sensacionalismo, el bulo, la tergiversación" para "criminalizar" a los menores que llegan a España en situación de desamparo. En todo caso, ha agregado que "no es la tónica general".