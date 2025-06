Clavijo afeará a los presidentes de CCAA en Barcelona su rechazo al reparto de menores. "¿Nos hemos vuelto todos locos?"

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su malestar con el resto de comunidades autónomas por su rechazo a la acogida de menores migrantes y ha asegurado que así lo expresará en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona.

"Por supuesto que se lo voy a decir", ha respondido Clavijo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press a la pregunta de si tiene previsto "afear" a los presidentes autónomicos su rechazo al reparto de los menores que permanecen en Canarias.

"En la anterior Conferencia de Presidentes el Lehendakari y yo llevamos un documento pactado con una propuesta de acuerdo que le entregamos al ministro Torres para que se debatiese, se repartió cuando terminó e hice saber el malestar que teníamos porque era la única propuesta de acuerdo que había sobre la mesa y no fue repartida, parecía que no había interés y esta vez haremos lo mismo", ha argumentado Clavijo quien ha asegurado haber trasmitido ya a los jefes autonómicos "en privado" su malestar.

El presidente Canario ha asegurado que su postura ante la reuníon en Barceclona no será "ni la del cabreo ni la del lamento", sino la de la "exigencia". "Exigencia al gobierno de España para que se lleve a los menores que tienen que estar en protección internacional y exigencia a mis compañeros presidentes autonómicos para que cumplan la ley", ha añadido.

"Lo que no se puede es no cumplir la ley y eso le está generando un grave daño al interés superior del menor y, por otro lado, está la colaboración en un Estado, porque Canarias, ¿es España o no es España?, y ahí tiene que haber una cooperación y una solidaridad que viene perfectamente definida en el artículo 2 de la Constitución", ha expresado el presidente autónomico.

En su opinión, lo que está ocurriendo con los migrantes en Canarias es "una batalla política absurda a costa del sufrimiento y el abandono de niños" y ha recordado, en este sentido, el reciente hundimiento del cayuco en El Hierro en el que fallecieron siete personas, entre ellos varios menores.

"Yo llegué cuando giró el cayuco en el Hierro, donde murieron niños, niñas y mujeres a tres metros del muelle; vi cómo los envolvían en una manta de Cruz Roja a esos pobres niños ahogados en el fondo de un cayuco con tres y cuatro añitos, entonces ¿nos hemos vuelto todos tan locos como para no ser sensibles a una situación como ésta?", se ha preguntado Clavijo.