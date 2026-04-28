Colombia o Marruecos, entre los países con "dificultades" para obtener documentos de la regularización, según juristas

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Colombia o Marruecos son algunos de los países con "dificultades" para obtener documentos necesarios para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes, según alertan desde la plataforma Extranjería Clara.

"La obtención de documentación clave como antecedentes penales, certificados oficiales o acreditaciones administrativas, está condicionando los tiempos desde el primer momento", advierten.

En este sentido, según explica el fundador de Extranjería Clara, Guillermo J. Valderrábano, las personas que quieren acogerse a la regulación "dependen de consulados, embajadas y organismos en origen, que no siempre tienen capacidad para asumir este volumen".

De la misma manera, agrega que los "mayores retrasos" se están detectando en personas procedentes de países "con alta demanda de trámites y sistemas administrativos más tensionados o menos digitalizados".

Entre estos países, según Valderrábano, se encuentran Colombia, Venezuela, Perú o República Dominicana, donde ha expuesto que la obtención de antecedentes penales o certificados oficiales "puede verse afectada por saturación de plataformas, problemas técnicos o dificultad para conseguir citas". De hecho, desde la plataforma han indicado que, en algunos casos recientes, se han registrado caídas temporales de sistemas oficiales que "han paralizado la emisión de documentos durante días".

También han identificado "mayores fricciones" en solicitantes procedentes de Marruecos, Senegal o Nigeria, "donde la tramitación suele depender en mayor medida de procesos presenciales, intermediación familiar o gestiones a través de consulados, lo que introduce más variables y tiempos de espera".

Por el contrario, han destacado que en países con mayor digitalización administrativa, como algunos estados de la Unión Europea o determinadas economías latinoamericanas con sistemas online "más consolidados", los tiempos "tienden a ser más ágiles".

"DIFERENCIA MUY CLARA ENTRE PAÍSES"

"Hay una diferencia muy clara entre países. En algunos casos puedes conseguir un certificado en cuestión de días, mientras que, en otros, puede bloquear completamente el proceso durante semanas o meses. Eso genera una desigualdad real en el acceso a la regularización", ha destacado el CEO de la plataforma.

Para Extranjería Clara estos "retrasos" no son solo administrativos. En la práctica, han explicado que "implican contratos que no se firman, procesos de selección que se alargan o empresas que acaban descartando candidatos porque el negocio no puede esperar semanas o meses".

Si se toma como referencia un escenario de 500.000 potenciales regularizaciones vinculadas a salarios en torno al SMI (unos 17.000 euros anuales), el volumen de actividad económica asociado supera los 8.500 millones de euros, según estimaciones propias de la plataforma. "Una cifra que depende directamente de que estos procesos se desbloqueen en tiempo", han advertido.

Igualmente, han señalado que hay personas que cumplen los requisitos para regularizarse, pero que no pueden iniciar el proceso o lo hacen "de forma incompleta" por "falta de documentación". "Esto genera un escenario muy concreto: personas que podrían trabajar no pueden hacerlo porque no tienen aún el permiso, y empresas que necesitan contratar no pueden esperar a que el sistema complete el proceso. Un mismo círculo vicioso, ya que no puedo trabajar porque no tengo permiso y no consigo el permiso a tiempo para poder trabajar", han explicado.