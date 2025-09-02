Los Comuns acusan a Vox de "incitación a la muerte, al odio y a la violencia" por pedir el hundimiento del Open Arms

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han acusado a Vox de "incitación a la muerte, al odio y a la violencia" por pedir el hundimiento del barco de rescate de personas migrantes Open Arms.

"Esto no es una discusión política, no es una opinión ni siquiera de bar. Esto es una incitación a la violencia, una incitación a la muerte", ha criticado este martes la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, en rueda de prensa.

Vidal ha defendido que el Open Arms, en una década, "ha salvado más de 70.000 vidas en el mar Mediterráneo, esa fosa común de todas esas vidas que el Open Arms y otros barcos humanitarios no han podido salvar y que yacen en los subsuelos de nuestros mares".

"Y hay una formación política que está pidiendo el hundimiento. Y eso es el llamamiento al que está respondiendo, al fin y al, cabo el Partido Popular cuando sigue abrazando sus postulados. Esto es muy grave", ha apuntado.

La portavoz de los Comuns cree que el PP está "rendido a la xenofobia, rendido al discurso de Vox en torno al negacionismo climático".