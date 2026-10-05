Defensor del Pueblo estudiará la queja de los militares en Ceuta: agresiones y falta de medidas de protección sanitaria

Militares en la frontera de Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo estudiará la queja de asociaciones militares por la "precaria" situación en la que están prestando servicio el personal en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta.

La queja, que ha sido admitida a trámite según ha confirmado a Europa Press el Defensor del Pueblo, ha sido presentada por las asociaciones profesionales Asfaspro (Asociación Profesional de Suboficiales), AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) y UMT (Unión de Militares de Tropa).

Las organizaciones han expuesto a la institución que dirige Ángel Gabilondo la "tensión operativa" que existe en la ciudad autónoma, así como las agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias.

Las asociaciones consideran inadmisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione reglas operativas que otorguen cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo; dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles.

Otro de los aspectos que reclaman es la protección de datos identificativos mediante medidas contundente para impedir la identificación y localización personal de los militares desplegados y la de sus familias.

Para las organizaciones "resulta incomprensible" que las Fuerzas Armadas deban recurrir a la máxima institución de garantías constitucionales para reclamar unas condiciones laborales dignas, seguras y protegidas.

Las organizaciones seguirán con máxima atención el curso del expediente abierto y la información que el Ministerio de Defensa está obligado a remitir al Defensor del Pueblo, exigiendo soluciones inmediatas y reales para todos los compañeros destinados o comisionados en Ceuta.