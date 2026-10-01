Una delegación de la Eurocámara visitará Ceuta en noviembre tras la entrada irregular de miles de migrantes en julio

Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Cientos de migrantes continúan viviendo en la playa del Trampolín después de haberse pospuesto el desalojo del asentamiento. - Marcos Moreno - Europa Press

BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo visitará Ceuta del 16 al 18 de noviembre para conocer de primera mano la situación migratoria y humanitaria en la ciudad autónoma, meses después de que cerca de 80.000 personas cruzaran de manera irregular desde Marruecos en apenas dos días a finales de julio.

La misión contaba ya con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE) y de los tres grupos de ultraderecha en la Eurocámara --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)--, pero necesitaba el visto bueno de la Conferencia de Presidentes (CoP) por ser una misión extra en el programa ya previsto.

El eurodiputado del PP y presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, ha celebrado en un comunicado la aprobación de la misión porque "demuestra que el Parlamento Europeo no considera lo ocurrido en Ceuta un problema exclusivamente español, sino un desafío que afecta a la seguridad y a las fronteras de toda la Unión Europea".

A falta de que se concrete la lista de eurodiputados que integrarán la delegación y se confirmen las reuniones que mantendrán, el objetivo de los eurodiputados es verse con las autoridades locales y estatales, responsables de seguridad y representantes de la sociedad civil, así como otros actores implicados en la gestión de una crisis.

Esta será la primera visita de una delegación de la Eurocámara en la ciudad autónoma desde que entraron miles de migrantes de forma irregular desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, aunque ya han viajado a la zona por iniciativa propia eurodiputados de distintos grupos.

Además, la comisión de Peticiones de la Eurocámara también acordó a primeros de mes enviar su propia delegación a Ceuta para conocer de primera mano la situación, aunque en este caso el viaje está previsto del 22 al 25 de febrero.