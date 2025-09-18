Elma Saiz afirma sentirse "cómoda" con el traspaso de competencias de migración a Cataluña: "Dan un paso al frente"

Archivo - La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). El gasto en defensa protagoniza la sesión de control al Gobierno tras la reunión d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este jueves que es "abiertamente antirracista" y "antixenófoba" y que se siente "absolutamente cómoda" con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia migratoria.

Así lo ha indicado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si es un riesgo delegar las competencias y que Junts pueda ser responsable de la política migratoria que "no diferiría demasiado" de la que puede plantear Vox o el PP.

"Con la que está cayendo y con lo que estamos viendo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP en cuanto a la dejación de funciones que están llevando a cabo, es una buena noticia que una comunidad autónoma quiera dar un paso adelante para asumir una responsabilidad en un contexto como en Cataluña, que desde hace más de 30 años, ya en la Generalitat, se puso en marcha una comisión relativa al tema migratorio", ha argumentado.

Respecto a si da por perdida la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de migrantes, la titular de la cartera de Migraciones ha asegurado que "en modo alguno". "Yo creo que es importante que se tenga ese debate y que los grupos se retraten y que hablen con claridad a la sociedad española, que les miren a los ojos a los millones de personas que están haciendo de España un país próspero, un país abierto, y que les digan cuál es su posicionamiento en cuanto a la población migrante", ha subrayado.

Preguntada sobre si hay un problema de migración en España, la ministra ha afirmado que lo que está pasando "es que hay quien está intoxicando de manera voluntaria, con mala fe, un debate que siempre es positivo" y ha criticado la "sarta de desinformación, mentiras y falsedades" que, a su juicio, defendió el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en la emisora pública la semana pasada.

En este sentido, se ha mostrado preocupada por que el PP "está teniendo el mismo discurso" en política migratoria que Vox, con "esas falsedades, esas desinformaciones que ponen en el centro del huracán" a la población inmigrante. Así, ha censurado que los 'populares' votaran a favor de tomar en consideración la proposición de ley de Vox para restringir las regularizaciones por arraigo el martes en el Congreso.