España cuenta con 56.040 plazas para acoger migrantes que llegan a las costas y solicitantes de protección internacional

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga, El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

España cuenta con 56.040 plazas para la acogida de las personas que llegan a las costas españolas en situación de vulnerabilidad y de los solicitantes de protección internacional.

"En los últimos años el Gobierno ha desplegado una red de acogida sin precedentes que ofrece alrededor de 56.040 plazas para la acogida de las personas que llegan a las costas españolas en situación de vulnerabilidad y de los solicitantes de protección internacional, apoyando a los territorios más afectados", asegura el Ejecutivo.

Así lo expresa en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, a la batería de preguntas del PP sobre el sistema nacional de acogida.

En concreto, los 'populares' preguntan por la modificación o rebaja del objetivo inicial de creación de 6.100 plazas para protección internacional en el marco del Hito C22.15.328 del Plan de Recuperación, Transformación. Se trata de una actuación financiada con fondos europeos Next Generation EU destinada a reforzar el sistema de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional mediante la ampliación de plazas y la mejora de las infraestructuras disponibles.

En este sentido, el Ejecutivo defiende que "los objetivos del Hito se han adaptado a una realidad que ha estado condicionada por las diferentes emergencias migratorias a las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha tenido que hacer frente desde el otoño del año 2023".

Igualmente, explica que, al mismo tiempo que se ha gestionado la emergencia migratoria, y gracias a los fondos del PRTR, se continuó trabajando en la construcción de nuevos centros, la rehabilitación de otros existentes y la adquisición de instalaciones, que "reforzarán considerablemente la capacidad del sistema de acogida de protección internacional".

Respecto a las 56.040 plazas, expone que es una red que se extiende por diversos puntos del territorio y se divide entre las plazas del sistema de acogida de protección internacional y el programa de atención humanitaria.

Asimismo, apunta que las salidas de usuarios y consiguiente disponibilidad de plazas responde a la situación del programa en cada momento y se actualiza en tiempo real (situación migratoria, situación y naturaleza de los recursos y dispositivos, periodo del año, otras situaciones de presión no migratoria).

De hecho, indica que, en ocasiones, se opta por traslados dentro de la red interna de recursos "con el fin de ofrecer las mejores prestaciones a las personas beneficiarias del Programa de Atención Humanitaria". "El objetivo es no dejar a nadie desprotegido y evitar la concentración de la tensión en las zonas de llegada y de acuerdo con ello se actúa en todas las crisis", subraya.

INCREMENTO DE 4.300 PLAZAS

Del mismo modo, en otra respuesta parlamentaria a preguntas del PP sobre el mismo tema, el Gobierno precisa que el compromiso inicial era incrementar en 4.300 plazas la capacidad de los recursos propios del ministerio, tanto en el Programa de Atención Humanitaria como en el Sistema de Acogida de Protección Internacional. Si bien, añade que antes de finalizar el 2024 no se había cumplido con ningún porcentaje del compromiso, ya que coincidió con la gestión de la crisis migratoria de Canarias.

Actualmente, asegura que han concluido las obras de Colegio León, Casa de Madres, CAED de Cartagena, CAED de Mérida y el centro de Sotondrio. Mientras, añade que siguen en ejecución los proyectos de los centros de Las Canteras, Las Raíces, El Echedo, Soria y Vitoria.