España espera recibir a 200 refugiados nicaragüenses más durante 2025 dentro del programa de Reasentamiento

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

España espera recibir a 200 refugiados nicaragüenses adicionales durante 2025 como parte del Programa Nacional de Reasentamiento, una iniciativa impulsada por el Gobierno para atender a personas en situación de vulnerabilidad internacional.

El Programa Nacional de Reasentamiento para 2025 fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y recoge el compromiso de reasentamiento en España de 1.200 personas refugiadas a lo largo del año.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han explicado a Europa Press que, a lo largo de 2025, el programa ha consolidado el asentamiento de 347 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica. Además, han añadido que hasta final de 2025 están pendientes de llegar 200 personas más, según las estimaciones más actuales.

Por otro lado, la implantación en 2023 de la vía complementaria y adicional para autorizar la llegada de personas refugiadas abrió la posibilidad de implementar cuotas adicionales a las de los programas de reasentamiento. Durante este año, las mismas fuentes han precisado que han llegado por esta vía 44 personas refugiadas nicaragüenses a España y han agregado que están pendientes otras siete con una previsión de llegada para el jueves 27 de noviembre.

Los beneficiarios de protección internacional de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica constituyen uno de los ejes prioritarios de protección del Programa Nacional de Reasentamiento. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, se coordina la recepción en el aeropuerto de las personas reasentadas y la posterior derivación a los recursos de acogida del Sistema Nacional de Acogida, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el dispositivo participan hasta 25 instituciones, organismos y entidades, entre ellas la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras (CEFRONT), Cruz Roja y 14 entidades colaboradoras del Sistema de Acogida y Protección Internacional.

La Secretaría de Estado de Migraciones señala que la derivación a las plazas del sistema de acogida tiene por objetivo principal "garantizar la acogida de las familias y fomentar la integración a través de un itinerario que prepara a este colectivo para su autonomía".

Entre las entidades que participan en el programa del Gobierno se encuentra Accem y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Hasta la fecha, han acogido a 48 y 60 personas reasentadas de Nicaragua respectivamente.

ACCEM: REFUGIADOS "POR MOTIVOS POLÍTICOS"

En cuanto al perfil de los refugiados nicaragüenses que ha acogido Accem, la responsable de Jurídico de la ONG en Valladolid, Natalia Cañiz, expone en una entrevista a Europa Press que se incluyen familias, mujeres con hijos pequeños y varones solos. "La mayoría de los que han venido son refugiados por motivos políticos", asegura.

Igualmente, resalta que algunos llegan mediante la modalidad de reasentamiento laboral, con acuerdos de precontrato que facilitan su inserción económica inmediata.

Accem se encarga de la primera acogida y de la integración social de estas personas, en procesos como la escolarización de los menores, la obtención de la tarjeta sanitaria y otra documentación, así como de proporcionar atención jurídica y psicológica, si fuera necesario. También garantiza la formación de cara a la integración social y laboral, de dos meses de duración, previa a la incorporación a los puestos de trabajo.

Por su parte, el coordinador estatal de Acogida de CEAR, Ignacio Gutiérrez, señala en una entrevista a Europa Press que la ONG ha acogido en su mayoría a unidades familiares, con dos o más hijos.

De la misma manera, destaca sobre los refugiados nicaragüenses que, al ser hispanohablantes, estas personas no presentan dificultades idiomáticas y su adaptación cultural a España ha sido "positiva y sin problemas significativos".

Además, Gutiérrez subraya que la atención que lleva a cabo CEAR se realiza de manera individualizada, centrada en las necesidades concretas de cada persona, desde el acompañamiento jurídico hasta la integración laboral y social, para garantizar una inclusión efectiva en la sociedad española.