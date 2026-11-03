España frena su tendencia a la baja y supera las llegadas de migrantes hasta octubre del 2025 tras rozar las 33.000

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La llegada de migrantes de forma irregular a España ha experimentado un cambio de tendencia en lo que va de año, al contabilizar 32.942 entradas acumuladas entre el 1 de enero y el 31 de octubre, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo periodo de 2025 y supera ya el registro del ejercicio anterior a estas alturas del año.

Así se desprende del último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, que refleja que un total de 32.942 migrantes han entrado este año de forma irregular en España, 2.679 más (8,9% más) que en el mismo periodo de 2025, pero sin contar con los extranjeros que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En concreto, por vía marítima llegaron al país 28.155, un 4,3% más que en 2025 (cuando se produjeron 27.001 llegadas), en 1.032 embarcaciones, 34 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe revela que han aumentado un 15% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 12.873 en 2025 a 14.803 en 2026. En concreto, han arribado este año en 866 embarcaciones, 41 más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 7.615 migrantes, lo que supone un 15,5% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (6.593). Han arribado a bordo de 467 embarcaciones, 16 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han llegado 7.188 personas hasta el 31 de octubre de este año, 908 más que hasta el mismo mes de 2025, lo que supone el 14,5% más. Han entrado en 399 embarcaciones, frente a las 342 que emplearon los que arribaron el año pasado.

En el caso de Canarias, el informe de Interior revela una caída del 5,5% en las llegadas irregulares de migrantes, con 13.327 personas que han arribado a bordo de 160 embarcaciones, 772 menos que en los mismos meses de 2025 (con 14.099 a bordo de 231 pateras). Si bien, en la última quincena han entrado de manera irregular 4.357 personas al archipiélago canario.

Del mismo modo, indica que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.082 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.994, un 36,1% más). Además, añade que han entrado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 711 por vía terrestre (443 más que en el mismo periodo del año anterior, un 165,3% más).