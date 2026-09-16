España otorgó 15.815 decisiones positivas de asilo entre abril y junio, solo por detrás de Alemania en la UE

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

España otorgó 15.815 decisiones positivas de asilo entre abril y junio, solo por detrás de Alemania, según se desprende de los datos publicado este miércoles por Eurostat.

En concreto, indica que Alemania (18.655), España (15.815) y Francia (14.135) emitieron el mayor número de resoluciones positivas en primera instancia en el segundo trimestre de 2026. Los afganos (16.200), los venezolanos (9.940) y los sirios (7.350) fueron los principales grupos a los que se concedió el estatuto de protección en la Unión Europea en este período.

En cuanto a los datos de España, Eurostat indica que los datos son provisionales a partir de marzo de 2025 y del primer trimestre de 2025. En este punto, añade que los datos correspondientes a junio de 2026 y al segundo trimestre de 2026 están incompletos y solo abarcan las solicitudes presentadas hasta el 12 de junio de 2026 con arreglo a las directrices de 2021, antes del Pacto sobre Migración y Asilo.

Igualmente, Eurostat revela ue los países de la UE emitieron 181.060 decisiones de asilo en primera instancia, un 7% menos que en el mismo trimestre del año anterior (194.880) y un 14% menos que en el trimestre anterior (209.655). De estas decisiones, el 41% fueron positivas (74.780).

De los solicitantes de asilo a los que se concedió el estatuto de protección en primera instancia en la UE, el 49% recibió el estatuto de refugiado, el 23% recibió protección subsidiaria y el 28% recibió el estatuto humanitario.

Asimismo, señala que, en junio de 2026, 37.075 ciudadanos de terceros países solicitaron protección internacional en los países de la UE por primera vez. Esto fue un 29% menos que en junio de 2025 (52.535) y un 13% menos que en mayo de 2026 (42.525).

En junio de 2026, las personas de Bangladesh formaron el mayor grupo de solicitantes de asilo, con 3.495 solicitantes por primera vez, seguidos de los solicitantes de Afganistán (2.990), Sudán (2.345) y Venezuela (1.790).

Mientras, Italia (9.660), Francia (9.165), Alemania (4.265) y Grecia (3.955) recibieron el mayor número de solicitantes de asilo por primera vez, representando conjuntamente el 73% de todos los solicitantes por primera vez en la UE.

Por otro lado, en el mismo mes, un total de 1.l105 menores no acompañados solicitaron asilo en la UE por primera vez. La mayoría procedían de Somalia (215), Egipto (150), Afganistán (105), Sudán (80) y Eritrea (65). Los países de la UE que recibieron más solicitudes de asilo de menores no acompañados fueron Grecia (260), Alemania (230), los Países Bajos (170), Francia (150) y Bélgica (55).