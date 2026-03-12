España recibe a 48 nicaragüenses desde Costa Rica en el primer traslado del año del Plan Nacional de Reasentamiento - SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 refugiados de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica han llegado este jueves a España, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El operativo es el primero de 2026 y se ha desarrollado con la llegada de un vuelo comercial sin incidencias al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En el dispositivo han participado hasta 11 instituciones y organismos, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil de Barajas y Policía de Fronteras (CEFRONT). Además, en el operativo han intervenido 8 entidades colaboradoras del Sistema de Acogida y Protección Internacional como Cruz Roja, Accem, Fundación apip-acam, CEPAIM o Red Acoge.

Los beneficiarios de protección internacional de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica constituyen uno de los ejes prioritarios de protección del Programa Nacional de Reasentamiento. El Plan Nacional de Reasentamiento cerró 2025 con la acogida de 817 refugiados.

Según asegura el jefe del Área de Programas Especiales, David Herrero, "el objetivo último del sistema de acogida de protección internacional es favorecer la adquisición de autonomía de las personas reasentadas o admitidas".

"Con este fin, el sistema de acogida procura una serie de servicios y actuaciones a las personas beneficiarias, entre los que podríamos destacar la asistencia jurídica, la atención psicológica, el apoyo para la realización de trámites administrativos, la cobertura de las necesidades básicas", señala Herrero en un vídeo publicado en X por la Secretaría de Estado de Migraciones.