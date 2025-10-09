España recibe a 52 refugiados sirios procedentes del Líbano en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento - SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha recibido este miércoles a 52 refugiados sirios procedentes de Beirut (Líbano), en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento.

Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press, los participantes llegaron este miércoles al mediodía al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial "sin incidencias" y bajo un dispositivo de recepción desarrollado por 16 instituciones, organismos y entidades, entre ellos la Oficina de Asilo y Refugio, ACNUR, AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras CEFRONT y Cruz Roja.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha coordinado la recepción en el aeropuerto de las personas reasentadas y la posterior derivación a los recursos de acogida del Sistema Nacional de Acogida, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, la ONG Accem ha acogido a dos familias que forman parte del grupo que ha llegado este miércoles, según ha informado en un mensaje en la red social X.

Migraciones también ha señalado que, a lo largo de 2025, el programa ha consolidado el asentamiento de 393 personas refugiadas, de las cuales 350 son personas sirias desplazadas en Beirut (Líbano).

Este grupo de 52 refugiados procedentes de Siria constituye el séptimo traslado de personas reasentadas participantes en la misión de selección llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Migraciones en julio de 2024 en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR en España, MAEC y la Oficina de Asilo y Refugio.