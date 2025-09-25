España recibe a 85 refugiados sirios procedentes de Líbano dentro del Programa Nacional de Reasentamiento

Archivo - Varias personas procedentes de Siria a su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a 19 de mayo de 2023, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acogido esta semana a un grupo de 85 personas refugiadas de nacionalidad siria procedentes de Beirut (Líbano), en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento.

Según ha informado este jueves el departamento que dirige Elma Saiz, La llegada tuvo lugar este miércoles al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en un vuelo comercial "sin incidencias" y bajo un "amplio dispositivo" de recepción formado por 16 instituciones y entidades, entre ellos la Oficina de Asilo y Refugio, ACNUR, AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras CEFRONT y Cruz Roja.

La Secretaría de Estado de Migraciones coordinó la recepción en el aeropuerto y la posterior derivación de las personas reasentadas a recursos del Sistema Nacional de Acogida, que gestiona el propio Ministerio con la colaboración de nueve entidades del tercer sector.

Esta derivación tiene como objetivo principal "garantizar la acogida de las familias -entre las personas refugiadas hay cerca de medio centenar de menores acompañados-, así como fomentar la integración a través de un itinerario de preparación para la autonomía del colectivo de personas reasentadas".

El grupo de 85 refugiados procedentes de Siria constituye el sexto traslado de personas reasentadas participantes en la misión de selección llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Migraciones en julio de 2024 en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, el ACNUR en España, el MAEC y la Oficina de Asilo y Refugio.

Para Saiz, la protección de las personas refugiadas y la apuesta por una "movilidad segura y ordenada" son "pilares" de la política migratoria del Gobierno y de la "contribución activa a la solidaridad internacional".

El Programa Nacional de Reasentamiento para 2025 fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y recoge el compromiso de reasentamiento en España de 1.200 personas refugiadas, compromiso del Gobierno con este programa que se incluye en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

341 REFUGIADOS EN 2025

A lo largo de 2025 el programa ha consolidado ya el asentamiento de 341 personas refugiadas, de las cuales 298 son refugiados procedentes de Beirut (Líbano) y 35 de Costa Rica.

En lo que respecta a Costa Rica, la primera misión de selección de expedientes en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento se llevó a cabo el pasado mes de mayo con el resultado de 383 personas pendientes de traslado.

Igualmente, desde el Ministerio han explicado que la implantación en 2023 de la vía complementaria y adicional para autorizar la llegada de personas refugiadas "abrió la posibilidad de implementar cuotas adicionales a las de los programas de reasentamiento, lo que constituyó una nueva apuesta por los mecanismos de movilidad ordenada y segura, la protección de personas refugiadas y la solidaridad internacional".

"A través de esta vía adicional se autoriza la llegada de personas refugiadas, preferentemente de América Central y del Sur, y siempre está vinculada a una oferta de empleo por parte de una empresa en España", han apuntado.

A lo largo del año 2025 han llegado a España por esta vía 12 familias (44 personas), que han sido acogidas en Valladolid y en Murcia por la entidad ACCEM, que gestiona el programa de acogida e integración de personas trasladadas en el marco de esta vía complementaria.