MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

España ha recibido desde 2023 un total de 2.349 solicitudes de protección internacional de población palestina, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press.

El Ejecutivo ha informado de las solicitudes de asilo de la población palestina en respuesta a la pregunta del diputado Néstor Rego, del BNG, que le anima a "agilizar los trámites", con el fin de no tener a solicitantes "en un limbo de trámites interminables, burocracia, retrasos e infinidad de requisitos imposibles de cumplir".

En este sentido, respecto a las solicitudes de protección internacional formalizadas por población palestina, el Gobierno detalla que en 2023 se registraron 208 frente a las 163.434 del resto de nacionalidades. Mientras, en 2024 se anotaron 963 frente a 166.786 y en 2025, a fecha de 30 de septiembre, 1.178 y 107.432.

Igualmente, recalca que existe una elevada tasa de reconocimiento de la protección internacional de los expedientes de personas de nacionalidad palestina. En concreto, en el año 2024, la tasa de reconocimiento de protección internacional alcanzada para población palestina fue de un 89,885%, frente al 18,52% que supuso la media.

También explica que las solicitudes presentadas por nacionales de Palestina cuentan con una elevada tasa de admisión en los dos últimos años: 99,12% en 2023 y 99,30% en 2024. Mientras, los porcentajes que se resolvieron en sentido desfavorable han sido 15,84% en 2023 y 2,19% en 2024.

Finalmente, en relación con los tiempos de resolución de expedientes, el Gobierno indica que "la duración media del procedimiento de reconocimiento de la protección internacional en España no es un dato cerrado ni concreto".

"Esto se fundamenta en el carácter individualizado de cada caso, estando por tanto la tramitación de cada expediente sujeta a fuertes variaciones relacionadas tanto con la nacionalidad del solicitante como con las circunstancias concretas de cada caso a nivel individual, que pueden precisar entrevistas adicionales, adopción de medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado en casos de vulnerabilidad o solicitud de información procedente de otros organismos que pueda demorarse en exceso", concluye.