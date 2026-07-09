España renueva hasta 2030 el acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia - SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Acuerdo Interinstitucional para cooperar contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia se renovará por otros cuatro años, hasta 2030, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras la vigésima reunión de la Comisión de Seguimiento.

Este Acuerdo Interinstitucional es una iniciativa impulsada en 2015 por la Secretaría de Estado de Migraciones y su objetivo es coordinar a los ministerios y administraciones públicas para garantizar la igualdad y luchar contra los delitos de odio.

Los integrantes del Acuerdo apuestan "por una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa, en la que nadie se vea discriminado por su origen, su orientación, su identidad y sus creencias". Por primera vez, el Ministerio de Inclusión ostenta la presidencia anual rotatoria del Acuerdo.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha afirmado que es de "vital importancia" la cooperación entre diversas administraciones y que es necesario que "la lucha contra el odio se base en una acción coordinada, transversal y sostenida en el tiempo".

Además, ha destacado que en los últimos diez años "ha mejorado la recogida y el análisis de datos sobre los delitos de odio, se ha reforzado la formación de profesionales y se han impulsado herramientas de coordinación, pero el odio adopta nuevas formas, más sutiles, aunque igualmente dañinas".

En cuanto a la persecución del discurso de odio, en mayo se alcanzó el 65% de retirada de mensajes en redes sociales por parte de las plataformas digitales, según el Boletín de monitorización de OBERAXE.

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

La Comisión de Seguimiento ha analizado la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Su propósito principal es "mejorar la participación de los afectados en los procesos penales, garantizar el acceso universal a la justicia y evitar la victimización secundaria o reiterada". Además, se prestará especial atención a quienes sufren discriminación interseccional o se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Entre las novedades que traerá la Directiva se encuentra la implantación del número de teléfono gratuito 116006 en toda la Unión Europea, que dará soporte emocional e informativo a las víctimas de delitos.

Por otro lado, se facilitarán mecanismos de denuncia a través de tecnologías digitales de comunicación y se regulará formalmente la denuncia por medio de terceros, como las ONG, para combatir la infra denuncia.

Adicionalmente, a través de la Directiva, se reforzará la evaluación de las necesidades de apoyo y protección física de cada persona con medidas como el uso de refugios y órdenes de alejamiento. La normativa también garantizará el derecho a asistencia jurídica gratuita para víctimas en condiciones vulnerables que sean partes del proceso penal. La fecha límite que tienen los Estados miembros para la adopción de las principales medidas es el 2 de julio de 2028.

FORMACIONES

Todos los integrantes del Acuerdo han participado este año en diferentes formaciones realizadas en las instituciones, como la organizada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) junto con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) sobre 'Prevención y lucha contra la xenofobia y el racismo'.

Para el departamento que dirige Elma Saiz, se trata de una actividad que proporciona "una visión integral de la prevención y la lucha contra la xenofobia y el racismo, así como de los discursos de odio, tanto online como offline, y de los delitos de odio".

En el encuentro se han presentado los avances de los diferentes grupos de trabajo que se desarrollan en este marco en 2026, que se centran en Formación y sensibilización, Análisis de sentencias y recogida de datos estadísticos, Discurso de odio y Discurso de odio en el deporte.

En la reunión han participado representantes de las instituciones firmantes como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Interior; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Igualdad; Educación, Formación Profesional y Deporte; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También han acudido como observadores representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma del Tercer Sector o el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.