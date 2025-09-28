'R_Evolución: Rompiendo Brechas', la campaña de Accem para acabar con la estigmatización de las niñas migrantes

Carte.L del torneo Gamer organizado dentro de la campaña de Aceem para acabar con la estigmatización de las niñas de familias migrantes. - ACCEM

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Accem ha lanzado la campaña 'R_Evolución: Rompiendo Brechas' con el objetivo de empoderar a niñas y jóvenes hijas de padres y madres migrantes. La campaña llevará a cabo acciones durante los próximos dos meses como el Torneo Gamer R_Evolución, una competición online de Valorant que reunió a 20 'streamers' en equipos liderados por mujeres.

El evento se retransmitió en directo por Twitch en los canales de sus embajadoras, Lazypopa y NiaPurpur, referentes de la creación de contenido, además de los canales del resto de participantes.

Esta competición online no buscaba ser un torneo exclusivamente femenino, sino un espacio inclusivo que visibilizara las experiencias de las mujeres en el mundo 'gamer', especialmente de aquellas que son étnica y culturalmente diversas.

La entidad quiso poner el foco una problemática real como el acoso que sufren muchas jugadoras objeto de señalamiento y comentarios machistas o xenófobos en las comunidades online, "lo que lleva a menudo a la autocensura y a jugar ocultando su género o sus orígenes culturales".

Previamente al comienzo del torneo, las embajadoras destacaron la importancia de campañas y eventos como este. "Este torneo demuestra que las mujeres tenemos un papel protagonista en el 'gaming'. Espero que motive a muchas chicas, que sienten que este no es su espacio, a dar el paso y jugar sin miedo", ha afirmado la 'streamer' NiaPurpur minutos antes de comenzar. Lazypopa, por su parte, ha destacado el "doble estigma que puede sufrir una mujer con orígenes culturalmente diversos que quiera profesionalizarse en el mundo de los videojuegos".

Además de la retransmisión online, el evento ha podido seguirse en espacios físicos como el Centro Juvenil Ouka Leele del Ayuntamiento de Madrid (en Arganzuela) y el Centro Juvenil de Burgos que proyectaron el torneo en directo, acercando la experiencia a decenas de jóvenes en un formato colectivo.

La campaña, que constará de varios eventos a lo largo del territorio español durante los meses de octubre y noviembre, se inauguró este mismo año con la presentación de #ErreQueErre, la banda sonora del cambio, compuesta especialmente para R_Evolución.

El proyecto busca fomentar la autoconfianza de niñas y jóvenes culturalmente diversas y mostrar referentes femeninos en áreas STEM, el 'gaming' y la creación digital, visibilizando la riqueza que aporta la diversidad cultural a la sociedad española y avanzando hacia una igualdad real de oportunidades.