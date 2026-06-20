Fundación Madrina alerta de que la vivienda es "una barrera infranqueable" para las familias refugiadas

Fundación Madrina Ha Alertado De Que Los Recursos Estatales Para La Acogida "Colapsan" Y El Acceso A La Vivienda Se Convierte "En Una Barrera Infranqueable" Para Las Familias Refugiadas. - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha alertado de que los recursos estatales para la acogida "colapsan" y el acceso a la vivienda se convierte "en una barrera infranqueable" para las familias refugiadas.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este sábado 20 de junio, la entidad ha destacado que España recibió 144.396 solicitudes de asilo en 2025 y que el 11% obtuvo una resolución favorable.

Según los datos de la entidad hasta mayo de 2026, la fundación atiende a 871 beneficiarios, la mayoría mujeres y "muchas" de ellas embarazadas o con hijos lactantes, que llegan a España "sin documentación completa, sin red familiar y sin acceso a vivienda".

Respecto al lugar de origen del solicitante, las tres procedencias mayoritarias este año son Perú (320 familias), Colombia (165) y Venezuela (74), a las que se suman Honduras, Ecuador y Paraguay.

La edad más frecuente se sitúa entre los 27 y 32 años, personas con menores a cargo que acceden a la Fundación con pasaporte (519 personas) o NIE (234).

El presidente de Fundación Madrina, explica Conrado Giménez, ha declarado: "Llegan sin absolutamente nada. Muchas vienen embarazadas, han vendido todo para pagar el viaje y cuando llegan descubren que el sistema público está desbordado".

"El acceso al alquiler se ha convertido en un muro infranqueable para esta población. Nadie les alquila, aunque trabajen, aunque tengan ayudas. La única respuesta es crear alternativas reales, y eso es lo que hacemos", ha subrayado.

Finalmente, en cuanto a la situación de los refugiados ucranianos, la entidad ha explicado que acoge de forma temporal a 60 menores, de entre 8 y 15 años, este verano.