Gabilondo pide a las CCAA "solidaridad" con los menores de Ceuta: "Es el momento de que se vea cuánto la queremos"

(I-D) El presidente del Senado, Pedro Rollán; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido "solidaridad" a las comunidades autónomas para acoger a los menores migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva del pasado 30 de julio, y espera que la crisis no deje una "herida" en la convivencia en la ciudad autónoma, donde ha asegurado que "hay mucho dolor y sufrimiento".

"Yo convoco y me convoco a la solidaridad entre ellas", ha subrayado Gabilondo, este jueves, en un encuentro informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Four Seasons de Madrid. "Alguien tiene que acoger a los menores. Y si decimos que queremos a Ceuta, y tanto lo decimos, es el momento de que se vea cuánto lo queremos", ha insistido.

Según ha precisado, Ceuta "no puede tutelar a 3.000 chavales", entre los que, según ha precisado hay niños "cada vez más pequeños" de "7 años" y ha añadido que aunque algunos piden "que vuelvan con sus familias", es "complicado".

Por ello, ha recurrido al artículo segundo de la Constitución Española que habla de "unidad" y "solidaridad" entre todas las regiones. "Añade una palabrita que nos descoloca: 'Y la solidaridad entre ellas'. Interesante que la expresión 'la solidaridad entre ellas' vaya unida a la idea de unidad de España", ha remarcado.

Además, Gabilondo ha destacado que Ceuta es "una ciudad increíble" que es "frontera de Europa y del mundo", y ha comentado que es una ciudad "nuclear rodeada de barrios que tienen vidas distintas, muchas veces religiones distintas, muchas veces condiciones económicas distintas, con independencia de que haya entradas regulares, irregulares o no haya ninguna entrada".

En este contexto, Gabilondo espera que esta crisis no deje "una herida en Ceuta que pueda producir dificultades posteriores para la convivencia". "Yo espero que no, pero habrá que trabajar en eso. Primero hay que cuidar, desde luego, la convivencia y la seguridad en Ceuta y crear también las condiciones para que funcionen los servicios en la ciudad", ha apuntado.

También ha denunciado el "hostigamiento" a las ONG que ayudan a los migrantes y que a algunos les "incomodan". "Aquí hacen falta dos cosas: legalidad y humanidad", ha zanjado.