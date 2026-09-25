Vivas propone devolver "por la misma puerta que han entrado" a los migrantes de Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha propuesto este viernes devolver "por la misma puerta que entraron" a los migrantes de Marruecos que entren en la ciudad autónoma ante la posibilidad de que pueda repetirse la llegada masiva de julio.

"La mayoría de ellos, salvo excepciones, no son sujetos de protección internacional, por tanto, si usted entra por esta puerta, pues yo le devuelto por la misma puerta por la que ha entrado, porque no vienen de un país en guerra, sino de un país considerado seguro por la UE, con el que tiene multitud de acuerdos y con el que España va a organizar un mundial de fútbol", ha argumentado Vivas en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.

Para avalar su propuesta, ha recordado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 relativa a un salto a valla de Melilla en el año 2014. Para Vivas, amparándose en esta sentencia, "hay fundamentos jurídicos suficientes para que, en el momento que se produce la entrada, se produzca también la devolución de carácter colectivo".

Y se ha preguntado qué hacer en el caso de Ceuta, con la entrada de 80.000 personas. "Qúé hacemos, creamos campamentos para 80.000, qué les decimos a los ceutíes, que se vayan", ha asegurado Vivas molesto con la situación. Por ello, ha pedido pensar en las personas que viven en la ciudad autónoma y "ponerse en su lugar", además de buscar respuestas coherentes para que "puedan dormir tranquilos y para que la integridad teritorial sea respetada".

Respecto a los menores, ha vuelto a pedir que se favorezca el reagrupamiento familiar en Marruecos "y si el familiar no es el más conveniente se busque a un tutor y si tampoco existe, que sea una institución homologada solvente la que se haga cargo del menores en su país de origen".

Al ser preguntado por la peticion del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de que agilice el traslado a la península de 500 niñas que permanecen en Ceuta, Vivas le ha invitado "a hablar con sus compañeros de Gobierno" y ha aludido a declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre la reagrupación familiar de los menores.

"Aquí no puede haber un tratamiento individualizado, se requieren medidas estructurales porque alguien ha utilizado a los menores para llevar a cabo la vulneración de la integridad territorial con fines políticos y ese alguien no han sido los ceutíes", ha concluido Vivas.