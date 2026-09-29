El Gobierno aprueba un nuevo recurso de acogida de migrantes junto a la cárcel de Ceuta

1121270.1.260.149.20260929144124 (La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Política TerritorialÁngel Víctor Torres; el vicepresidente primero Carlos Cuerpo; y la ministra de Inclusión, Elma Saiz; a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, previo paso por el Consejo de Seguridad Nacional, un Real Decreto en el que se incluye un nuevo emplazamiento en Ceuta para acoger a los migrantes, junto a la cárcel Fuerte Mendizábal.

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha precisado Torres, se ha elevado al Consejo de Seguridad Nacional y se ha aprobado "por unanimidad" de todos los miembros presentes, entre ellos, los ministerios y la ciudad de Ceuta. "Se incluye un espacio amplio, importante, si fuera preciso, el poder utilizar el mismo, junto a los que ya están", ha destacado el ministro.

Al mismo tiempo, ha puntualizado que siguen "analizando, si fuera preciso, modificaciones legislativas, si así fueran necesarias, para poder aligerar también los plazos" para la tramitación de los expedientes.