Bruselas apoya al Gobierno en "todo lo que haga" para acelerar el retorno de los migrantes en Ceuta

El comisario de Interior , Markus Brunner, en una rueda de prensa en Bruselas. - LUKASZ KOBUS / EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha asegurado este martes que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen apoya al Gobierno español en "todo lo que haga" para acelerar las deportaciones a Marruecos de los inmigrantes que llegaron de manera irregular a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

"Corresponde al Gobierno decidir cómo hacer", ha asegurado el conservador austríaco en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por las medidas que baraja el Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar las expulsiones de los migrantes en Ceuta. "Apoyamos todo lo que el Gobierno haga para retornar a todas las personas que están ilegalmente en Ceuta", ha remachado.

En cuanto a las medidas concretas del real decreto para acelerar las expulsiones, Brunner ha apuntado que mirarán "los detalles" para ver "cómo funcionan" las medidas que ponga en marcha España, pero que, en todo caso, el apoyo es total.

El comisario ha insistido varias veces durante su intervención en que los servicios comunitarios ofrecieron apoyo a España en la gestión de la crisis en Ceuta "desde el primer momento", incluido con la oferta de reforzar el apoyo de la agencia europea de control de fronteras y costas, Frontex.

PRINCIPAL EXPECTATIVA: "QUE TODOS SEAN RETORNADOS"

En todo caso, Brunner ha querido ser claro respecto a que "la principal expectativa" para el conjunto de la Unión Europea es que "todos sean retornados" y para ello Bruselas asegura todo el apoyo que sea necesario al Gobierno.

Brunner se ha expresado así en el marco de una comparecencia para hacer balance de las políticas migratorias de la Unión Europea y poner en valor que las cifras de demandantes de asilo han caído significativamente en los países del bloque, al tiempo que han aumentado los retornos.

Aunque aún quedan esfuerzos por hacer, ha dicho el comisario, los resultados indican en su opinión que la Unión Europea está yendo "por el buen camino" para reforzar el control de sus fronteras y "poner la casa en orden".

En este contexto, Brunner ha lamentado, refiriéndose a Ceuta, que "a veces las imágenes eclipsen las mejores estadísticas" de la Unión, al tiempo que ha admitido que la situación vivida en las últimas 48 horas del mes de julio en la ciudad autónoma supuso una "prueba de estrés" para el sistema europeo.

El comisario ha concluido que la Unión "superó" el examen que supuso la crisis generada en Ceuta por la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en dos días, pero ha añadido que debe ser una llamada de atención de la que los 27 deben sacar lecciones e identificar "en donde se debe poner la energía" de los próximos pasos de la política migratoria común.

Así, Brunner ha apuntado la necesidad de que todos los Estados miembro cumplan con las disposiciones del Pacto de Migración y Asilo europeo porque es la "base" de todas las medidas y los gobiernos deben "mejorar" en su implementación, ha avisado.

El comisario también se ha referido a otras claves, incluida la cooperación con terceros países clave para asegurar su colaboración en los retornos o la propuesta apuntada por Von der Leyen en su última comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo respecto a un nuevo "marco de emergencia" que suspenda los estándares en los procesos de retorno y asilo para acelerar las deportaciones, aunque Bruselas no ha ofrecido hasta ahora más detalles sobre su posible articulación ni un calendario para su desarrollo.