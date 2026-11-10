15.671 migrantes han retornado de Ceuta a Marruecos y en 452 las devoluciones, según Migracioness

1132574.1.260.149.20261110134308 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cifrado en 15.671 los migrantes que han retornado de Ceuta a Marruecos tras la entrada masiva de julio y en 452 las devoluciones.

"También les quiero destacar algunos datos, me sigo refiriendo a Ceuta, del informe datos actualizados a 9 de noviembre. 15.671 personas migrantes han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto. De ellas, 14.942 lo han hecho mediante el retorno voluntario. Se han producido 277 expulsiones y 452 devoluciones", ha asegurado la ministra en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En materia de protección internacional, Saiz ha indicado que se han resuelto 1.500 expedientes y se han registrado 849 desistimientos de solicitudes de asilo.

Del mismo modo, ha explicado que el Gobierno trabaja en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintas operaciones "para recuperar cuanto antes la normalidad" en la ciudad autónoma.

En esta línea, ha apuntado que este domingo se inició el primer operativo para desmantelar los recursos temporales. Así, ha precisado que se han desmantelado los dos que estaban ubicados en las parcelas del puerto en Ceuta.

"Una prueba, como ven, de que el Gobierno de España va a seguir trabajando en coordinación con todas las Administraciones, también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que Ceuta recobre la normalidad cuanto antes", ha subrayado la ministra.

Además, ha recordado que, a partir de este martes, estará operativo el programa que ofrecerá descuentos directos a los ciudadanos de Ceuta, con el objetivo de incentivar el consumo y apoyar el comercio local.