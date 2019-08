El Gobierno defiende su gestión de la crisis del Open Arms: "Aquí no ha habido bandazos"

Actualizado 23/08/2019 15:31:47 CET

20 August 2019, Italy, Lampedusa: The ship "Open Arms" of aid organisation Proactiva Open Arms waits near Lampedusa island. Migrants are jumping out of desperation from the rescue boat, stranded off Italy's Lampedusa island, the charity running the vessel - Friedrich Bungert/-/dpa

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido que no han dado "bandazos" en la gestión de la crisis humanitaria del buque de la ONG Proactiva Open Arms, que permaneció a la deriva durante 19 días con más de un centenar de migrantes rescatados del mar a bordo, hasta que el pasado 20 de agosto, la Fiscalía italiana ordenara su desembarco en Lampedusa.

"Podemos decir con toda garantía que aquí no ha habido bandazos, lo mismo que tratamos de hacer con el Aquarius --que llegó hace un año al puerto de Valencia con 629 migrantes a bordo--, hemos tratado de hacerlo con el Open Arms", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, este viernes 23 de agosto durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Así ha respondido a las críticas de PP y Ciudadanos que el pasado miércoles registraron en el Congreso un escrito solicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que quieren que comparezca el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que explique sus "cambios de opinión" en torno a la crisis del barco Open Arms, unos giros que han tachado de "bandazos".

Ante el bloqueo de los puertos italianos, España decidió el pasado martes enviar a Lampedusa el buque de la Armada Española Audaz para recoger a los migrantes del Open Arms. El barco español ha fondeado este viernes frente a la costa de Lampedusa.

En cuanto al reparto, la ministra ha indicado que España acogerá a 15 de los migrantes del Open Arms, tal y como ya avanzó este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Si bien, desconoce el número de migrantes que acogerá el resto de países que se han ofrecido para el reparto: Portugal, Francia, Alemania y Luxemburgo.

Isabel Celaá ha reconocido que han sido unos días de "angustia" hasta que se ha resuelto la crisis humanitaria que considera "fruto de la gran discrepancia, más que con el Gobierno de Italia, concretamente con el ministro del Interior, Matteo Salvini".

Finalmente, la portavoz ha subrayado los dos objetivos principales del Gobierno, ahora en funciones: "la salvaguarda y seguridad de los náufragos y de los migrantes en general y buscar una solución europea, con financiación estable y un mecanismo estable".