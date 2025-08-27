El Gobierno detecta un "pico" de 190.000 mensajes de odio en redes en julio, coincidiendo con sucesos de Torre Pacheco

Archivo - Varias personas durante una concentración antirracista, a 21 de julio de 2025, en Murcia, Región de Murcia (España). - Edu Botella - Europa Press - Archivo

El grupo de trabajo de Inclusión con las plataformas digitales se reunirá en septiembre para hacer balance del verano

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha detectado 190.000 mensajes de odio en redes sociales con contenido racista y xenófobo solo en el mes de julio de 2025 --un "pico" que coincide con los sucesos de Torre Pacheco--, unos 6.000 más que los registrados en todo el segundo semestre del año (entre abril y junio), cuando se contabilizaron 184.096.

Así se desprende de los datos recabados y analizados gracias al sistema FARO, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para identificar y analizar contenidos de odio y cuya utilización es posible gracias al convenio entre el Ministerio y LALIGA, según ha informado el Ministerio de Inclusión en un comunicado.

En concreto, el informe achaca el incremento de mensajes de odio en julio a los sucesos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) con "un impacto significativo en el aumento y la radicalización" de estos mensajes hacia las personas del norte de África, que son la diana del 86% de los contenidos detectados, cinco puntos más que el mes anterior (81%).

Según el Observatorio, este suceso desencadenó "una oleada de contenidos" que no solo vinculan a este grupo con conductas violentas y delictivas, sino que "también promueven la exclusión y la violencia".

"La rápida difusión de información, en muchos casos falsa o manipulada, ha alimentado prejuicios y estereotipos negativos, favoreciendo la circulación de bulos que intensifican el miedo y la percepción de inseguridad", señala OBERAXE.

Además, ha detectado un aumento de los mensajes de odio contra los niños, niñas y adolescentes no acompañados, también en el contexto de los sucesos de Torre Pacheco. Estos mensajes suponen un 4% del total en julio, cuando en mayo y junio habían desaparecido.

Asimismo, aunque se registró una reducción en los contenidos que deshumanizan a personas migrantes, pasando del 56% en junio al 34% en julio, persiste un 29% de mensajes que construyen a estos grupos como una amenaza para la seguridad y la convivencia, con un incremento en los discursos que incitan a su expulsión, que alcanzan un 20% (seis puntos porcentuales más que en el mes anterior).

Además, el Observatorio ha detectado un incremento "relevante" en los contenidos que incitan a la violencia, que pasan del 3% en junio al 12% en julio, con mensajes que contienen expresiones explícitas o implícitas agresivas y que fomentan la violencia.

LAS PLATAFORMAS RETIRARON EL 34% DE CONTENIDOS DE ODIO

Atendiendo a los datos del segundo trimestre del año, de los más de 184.000 mensajes de discurso de odio detectados entre abril y junio de 2025, Y las plataformas retiraron, de media en esos tres meses, el 34% de los contenidos notificados.

El 73% de los mensajes iban dirigidos a personas del norte de África, y en cuanto al tipo de contenido predominante, el 54% se centra en la deshumanización de los diferentes grupos diana; el 24% (4 puntos porcentuales más que el trimestre anterior) presenta a estos grupos como una amenaza para la sociedad; un 12% incita a la expulsión de las personas de origen extranjero; un 5% incita a la violencia contra ellas y un 4% elogia a quien promueve mensajes y acciones violentas.

Además, durante el segundo trimestre de 2025, el lenguaje agresivo y explícito ha estado presente en el 88% de los mensajes detectados, con insultos directos y expresiones de desprecio que llaman a la exclusión de ciertos grupos, según explica el Observatorio.

Asimismo, aproximadamente un 20% de los mensajes reportados utiliza un lenguaje codificado para evadir la detección automática.

EUROVISIÓN Y LA FINAL DE LA CHAMPIONS

El informe señala que eventos como Eurovisión, la final de la Champions League y otros sucesos mediáticos generaron picos puntuales en los discursos de odio, centrados en narrativas sobre inseguridad, integración cultural y la percepción de ayudas sociales a personas migrantes.

En este sentido, hace un especial seguimiento del ámbito futbolístico, ya que, según señala, es un espacio significativo para la expresión de narrativas xenófobas y racistas en redes sociales. "Más allá de los insultos directos a futbolistas, estos mensajes reflejan tensiones sociales más amplias, donde el deporte funciona como un escenario simbólico para reproducir estereotipos y prejuicios", destaca OBERAXE.

En este contexto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado la importancia de la colaboración con las plataformas de redes sociales y ha avanzado que el grupo de trabajo que han formalizado con ellas se va a reunir de nuevo en septiembre para hacer balance de este verano, en el que, según ha indicado, "han pasado cosas muy graves como los sucesos de Torre-Pacheco".

"La colaboración de las plataformas de redes sociales, con las que ya hemos empezado a trabajar, es esencial para atajar la difusión de mensajes que incitan al odio y la violencia y perjudican la convivencia", ha afirmado.