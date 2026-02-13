El Gobierno dice que el CES respalda la regularización de migrantes, aunque el organismo no dictaminará el decreto

1051744.1.260.149.20260213133017 Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz y el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, presentan el Informe sobre la realidad migratoria en España, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado desde Pamplona que el Gobierno ultima el plan operativo de la regulación extraordinaria de las personas extranjeras que residen en España, una medida respaldada por un informe presentado este viernes en Navarra por el Consejo Económico y Social (CES), que "sitúa la regularidad administrativa como clave imprescindible para garantizar la integración social y laboral", según informa el ministerio.

Saiz ha clausurado en Pamplona el acto de presentación del Informe 'Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas', acompañada por la presidenta de Navarra, María Chivite; el presidente del CES, Antón Costas y el presidente del CES de Navarra y consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, así como otras personalidades.

En cualquier caso, se trata de un informe previo al anuncio del Gobierno de llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes vía Real Decreto ya que fuentes de Inclusión han confirmado a Europa Press que el CES no dictaminará directamente el texto.

Sin embargo, han señalado que el organismo ya hacía una mención en positivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar a cabo una regularización extraordinaria que se encuentra varada en el Congreso por no contar con los apoyos necesarios. El Real Decreto del Gobierno recogerá la voluntad de esta norma sin necesidad de trámite parlamentario.

Precisamente, el presidente del CES, Antón Costas, apoyó que la ILP de regularización saliese adelante en la Cámara Baja en la presentación el año pasado en la sede del ministerio de este mismo informe encargado por el Gobierno en 2025. El estudio analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país y, según Inclusión, servirá de referencia para "reforzar una política migratoria integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género".

La ministra ha señalado este viernes que el Ejecutivo está culminando los trabajos técnicos y el plan operativo para que el proceso de regularización sea un éxito, con el objetivo de garantizar un procedimiento "claro, ágil y con todas las garantías jurídicas", en coherencia con una de las conclusiones que citaba el CES en su estudio en la que identifica la regularidad administrativa como elemento imprescindible para la integración que evita una vulnerabilidad laboral extrema.

A juicio de Saiz, este informe ofrece un diagnóstico basado en evidencia y análisis sobre la transformación estructural de la sociedad española. "La migración es una realidad estructural que define el presente y el futuro de España. Y, bien gestionada, es una enorme oportunidad", ha señalado.

Igualmente, ha apelado a la responsabilidad colectiva para situar el debate migratorio "en el terreno de los datos y la evidencia, frente a los bulos y la desinformación". "Frente a la desinformación y los discursos de odio, respondamos con datos, con políticas públicas eficaces y con responsabilidad", ha afirmado.

En cuanto al impacto económico y laboral de las migraciones, Costas ha dicho este viernes que la inmigración, "bien gestionada", es una "bendición del cielo" para la economía española, el mercado laboral, las empresas y la demografía del país.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto de Real Decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.

El texto, que no es definitivo, ha recibido 350 aportaciones y consultas durante el trámite de audiencia pública, que finalizó el viernes 6 de febrero. Desde entonces, la Secretaría de Estado de Migraciones se encuentra trabajando para valorar e incorporar las propuestas recibidas "a la mayor brevedad" y continuar así con la tramitación urgente del Real Decreto. El Real Decreto será dictaminado por el Consejo de Estado.

REQUISITOS PRINCIPALES

Según ha anunciado el Ejecutivo, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.