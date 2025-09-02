El Gobierno prevé realizar en las próximas dos semanas al menos cinco traslados de menores migrantes a la Península

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé realizar en las próximas dos semanas al menos cinco derivaciones de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península.

Así lo han anunciado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del Comité Interadministrativo de colaboración de los Gobiernos de Canarias y España.

En el encuentro, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha presentado el calendario previsto para los próximos quince días, tal y como se había comprometido en la reunión del pasado miércoles.

Hasta la fecha, se han producido un total de seis traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, el último de ellos el pasado domingo. Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños y adolescentes.

De ellos, unos 164 han sido trasladados al antiguo acuartelamiento 'Canarias 50', en Las Palmas de Gran Canaria; unos 50 han salido a centros de la Península; y 40 han cumplido la mayoría de edad en las últimas fechas. De esta manera, serían en total 256 los chicos que han pasado de estar tutelados por la Comunidad Autónoma a estarlo por el Estado.

"Entre esta semana y la semana que viene estamos hablando de cinco derivaciones, puede que incluso podamos poner encima de la mesa alguno más y eso va a incrementar también el número de menores que puedan salir del Canarias 50, que es el centro de derivación, y llegar a la Península", ha asegurado Cancela en un vídeo-comunicado.

En esta misma línea, Cancela ha recalcado que, después de dos meses de trabajo con Canarias para el traslado de estos menores, "ya no solamente se ha afianzado un procedimiento de colaboración y coordinación eficaz y mutua entre los dos gobiernos", sino que están resolviendo una cuestión "muy vulnerable". "Vamos a seguir trabajando y en este mes de septiembre se notará ese compromiso de incrementar e incluso duplicar las derivaciones que hagamos cada semana", ha subrayado.

Igualmente, las mismas fuentes han recordado que antes de proceder a la derivación de cada uno de estos niños, la entidad acreditada para la gestión de la acogida, Engloba, se encarga de realizar un informe individualizado, para que se garantice en todo momento el interés del menor, al que se le añade la condición de solicitante de asilo.

Por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido en diferentes ocasiones acelerar los traslados y ha criticado que el rito no es el "suficiente" para resolver el problema de hacinamiento del archipiélago.

Clavijo también ha asegurado en sus intervenciones que la cifra de menores migrantes derivados en cada traslado es "pequeña" y para él puede verse "mejorada". Mientras, desde Migraciones no han detallado el número de estos niños que se trasladarán ni el lugar donde estarán acogidos.

El Gobierno de Canarias tutela en la actualidad a unos 5.017 menores migrantes no acompañados que están distribuidos en 85 centros que la comunidad autónoma ha tenido que abrir en los últimos años para atenderlos, siendo alrededor de un millar los que tienen derecho a asilo.