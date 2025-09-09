El Gobierno prevé realizar esta semana tres derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé realizar esta semana tres derivaciones de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, según han asegurado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del Comité Interadministrativo de colaboración de los Gobiernos de Canarias y España.

"En el día de hoy hemos seguido con el calendario que tenemos previsto y que además anunciamos que en el mes de septiembre íbamos a intentar acelerar mucho más el número de derivaciones. De hecho esta semana hacemos tres derivaciones que ya están pautadas y cerradas, la semana que viene intentaremos hacer dos más grandes y una más pequeña, la semana subsiguiente exactamente igual", ha asegurado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo-comunicado.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños y adolescentes.

Asimismo, Cancela ha avanzado que en la reunión de la semana que viene intentarán trasladar al Gobierno de una planificación de todo el mes de septiembre, incluida la última semana que también es inicio del mes de octubre, que permita ver "ese salto cuantitativo" de menores trasladados.

Por otro lado, ha informado de que la Secretaría de Estado de Migraciones impartirá, con el apoyo de la entidad Engloba, charlas informativas sobre el programa de Protección Internacional en diferentes centros de menores no acompañados de titularidad del Gobierno de Canarias.

En esta línea, Cancela ha explicado que el objetivo de estas charlas es que los menores conozcan "qué es el derecho de asilo, qué significa solicitar asilo o protección internacional, cuáles son los derechos que derivan del mismo, cuál sería su situación, qué supone decir que 'sí', qué supone decir que 'no'". "Creo que es importante que estén muy bien informados de lo que supone también esta opción que tienen para su ruta, para su vida y para su proyección vital en nuestro país", ha subrayado.