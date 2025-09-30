El Gobierno tiene cerradas en la Península 70 plazas de menores migrantes para la primera quincena de octubre

Archivo - La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela Rodríguez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene cerradas en la Península para la primera quincena de octubre 70 plazas para menores migrantes no acompados solicitantes de asilo.

Así lo ha informado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo-comunicado difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del comité interadministrativo entre los gobierno de España y Canarias para dar seguimiento a los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

En concreto, fuentes ministeriales han avanzado que hay tres derivaciones previstas para esta semana. Si bien, Cancela ha señalado que se pretende ampliar las plazas para la segunda quincena de octubre, de modo que, en este mes, "se produzca un salto cuantitativo importante con respecto al verano".

También ha explicado que el viernes pasado se celebró una reunión con las entidades colaboradoras con la Secretaría de Estado en la acción concertada, en la que, coincidieron en el compromiso de realizar un "esfuerzo extraordinario" para poder ampliar el ritmo de apertura de recursos para acoger a menores solicitantes de asilo no acompañados.

Por otro lado, Cancela ha informado de que Migraciones se ha reunido con el Ministerio del Interior para avanzar de formar coordinada en la depuración de datos y en todas aquellas cuestiones que afectan a ambos departamentos, de modo que también se pueda ampliar el ritmo de derivaciones.