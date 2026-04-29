Los grupos cierran lista de 25 expertos para comparecer en el Congreso sobre la regularización, con CEE y Cáritas fuera

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios han cerrado una lista de 25 expertos para que comparezcan en el Congreso de los Diputados sobre la regularización extraordinaria de migrantes y han dejado fuera a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y a Cáritas, solicitados por el PSOE.

En concreto, está previsto que el Secretario General del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto, abra el 18 de mayo la ronda de comparecencias en el Congreso sobre la regularización.

Según el listado acordado en la Ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria y al que ha tenido acceso Europa Press, han sido elegidos un total de 11 personas propuestas por el PP, siete por parte del PSOE, tres de Vox y cuatro de Sumar (una de ellas también solicitada por los socialistas).

Entre los solicitados por el PP se encuentra la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez; el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada; el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), Francisco Javier Martín; la directora General de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón; el secretario General del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto; Ángel Ignacio Lezcano, de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil; el alcalde de Badalona (Barcelona), Xabier García Albiol; David Querol, de la Subcomisión Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía; el director de FUNCAS, Raymond Torres; el director de Frontex, Hans Lejtens; y la directora Ejecutiva de EUROPOL, Catherine De Bolle.

Por el PSOE se encuentran el director de Inclusión Social y Responsable de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez; el Presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas; el director general de Fundación CEPAIM, Juan Antonio Segura; el Catedrático de Filosofia del Derecho y especialista en Derechos Humanos, Ciudadanía y Extranjería, Javier de Lucas; el Catedrático de Sociología de la UTC. Experto en Migraciones, Antonio Izquierdo; un representante de CEAR (coindice con Sumar en la petición); y la experta del Consejo de Europa en el marco del Proyecto Ciudades Interculturales, Gemma Pinyol-Jiménez (coincide con ERC en la petición).

Mientras, Vox ha solicitado la comparecencia del demógrafo Alejandro Macarrón; el presidente de Policía para Siglo XXI, Samuel Vázquez; y el jefe de estudios y publicaciones en la Fundación Disenso, Ricardo Ruiz de la Serna

Finalmente, Sumar ha pedido que comparezca de SOS Racisme Catalunya Cheikh Drame; la representante de CIDOB, Blanca Garcés; y un representante de IRIDIA.