Las llegadas irregulares de migrantes a la UE cayeron un 26% en 2025, un 63% en la ruta de Canarias, según Frontex

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas irregulares a los países de la Unión Europea se redujeron un 26% en 2025, según los datos ofrecidos por la guarda de fronteras y costas europea (Frontex), que recogen una caída del 63% en la ruta a Canarias pero también un aumento del 14 % en la ruta mediterránea hacia España.

De este modo, se registraron un total de 178.000 llegadas irregulares a suelo comunitario entre enero y diciembre del pasado año, lo que representa menos de la mitad de las registradas apenas dos años antes, en 2023, y el nivel más bajo desde 2021.

La agencia europea celebra con estas cifras el "avance significativo" logrado por el refuerzo del control de las fronteras, pero advierte también de que 2026 será un año "crucial" en tanto que para el mes de junio deberá estar en marcha plenamente el nuevo Pacto de Migración y Asilo, en un contexto de "inestabilidad" en otras regiones e intentos de ataques híbridos desde terceros estados y por la actividad de las redes de tráfico de personas.

Por ello, el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, ha opinado en un comunicado que el descenso prueba que "la cooperación puede dar resultados", pero ha advertido de que "no es una invitación a relajarse", sino que la agencia debe "mantenerse alerta" y prestar apoyo sobre el terreno a los países del bloque.

"Estar preparado se basa en tomar decisiones prácticas", ha defendido el director general de Frontex, para después subrayar que ello pasa por contar con "agentes de servicio, recursos y una estrecha cooperación con las autoridades nacionales y socios fuera de la UE"

CAÍDA EN LA RUTA A CANARIAS PERO AUMENTO DE LLEGADAS POR EL ESTRECHO

Por regiones, la mayor caída de llegadas a lo largo de 2025 se dio en la ruta hacia las islas Canarias, en donde los 17.280 casos registrados suponen una reducción del 63% con respecto al año anterior. En el caso de la ruta mediterránea hacia la España continental, a través del Estrecho, las cifras muestran una subida del 14%, con un total de 19.403 expedientes.

También se redujo significativamente el flujo en la ruta de los Balcanes occidentales, con un 42% menos de entradas (12.525 en total) y el flanco este (37%, con un total de 10.846).

En la ruta del Mediterráneo Oriental, el flujo irregular disminuyó en general, lo que confirma la tendencia a la baja de registros anteriores; aunque la agencia apunta un fuerte incremento repentino en la ruta desde Libia hacia Creta.

La ruta de África Occidental registró los descensos más pronunciados, con una reducción de las detecciones de aproximadamente dos tercios, impulsada por fuertes caídas en las salidas desde Mauritania, Marruecos y Senegal.

En todas las rutas, las tres nacionalidades detectadas con mayor frecuencia en 2025 fueron la bangladesí, egipcia y afgana; aunque Libia siguió siendo el principal país de salida para casi todas las nacionalidades principales que registraron aumentos, lo que subraya su continuo papel central en los movimientos hacia Europa a través del Mediterráneo Central, según Frontex.