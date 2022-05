'Make pan, no war', el lema de una panadera rusa que ha acogido a dos ucranianas en su obrador de Bilbao

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Anna Timofeeva, una joven panadera rusa afincada en Bilbao, ha acogido a dos refugiadas ucranianas en su negocio para enseñarles el oficio y trabajar en verano. "La guerra no debe existir en el mundo moderno. Si hay 'cosas difíciles' hay que sentarse, hablar y solucionar, no se debe ir a la guerra", ha sentenciado.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Anna ha recordado que la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, coincidió en el tiempo con el primer aniversario de su obrador, que fue justo 6 días antes, el 18 de febrero, día en el que colocó un cartel en su negocio con el lema 'Make pan, no war' (Haz pan, no la guerra).

Cuando la guerra empezó, ha explicado, la joven pensó que debía hacer "algo", porque tiene mucho amigos en Ucrania, y el país es importante "para mí y para mi historia personal", por lo que una publicación de asociación SOS Ucrania le puso sobre la pista para contratar a refugiados ucranianos.

Tras preguntar si había alguien a quien podía ayudar, personas que buscaran trabajo, aprender e integrarse en la sociedad bilbaína, dio con las dos refugiadas ucranianas, Polina y Tatiana.

"Trabajar aquí no es (hacerlo) solo en un obrador cerrado donde tú no ves personas, es también mucha interacción con la gente que vive aquí, con la comunidad. Entonces, yo creo que cuando tú entras en un país nuevo, una cultura nueva, es muy importante que te puedas de integrar", ha reflexionado Anna, que dice que ha aprendido castellano "en un año en la panadería hablando con gente".

Polina ha trabajado como cocinera, mientras que Tatiana tiene estudios de cocina y repostería, aunque ha trabajado de profesora, pero las dos están aprendiendo el oficio de elaborar pan artesanal, y poder ser así contratadas en verano.

Preguntada sobre la invasión de Ucrania y su acogida a estas dos personas, ha subrayado que "la guerra no debe existir en el mundo" moderno", y que si hay 'cosas difíciles' hay que sentarse hablar y solucionar, no se debe ir a guerra". "Yo no puedo hacer nada político, porque hago pan, pero si a mi nivel yo puedo echar una mano a otra persona yo lo voy a hacer", ha finalizado.

