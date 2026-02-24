Marlaska asegura que la colaboración con otros países evitó cerca de 25.300 llegadas irregulares a España en 2025

España, Italia y Grecia consolidan la cooperación migratoria con Pakistán en una reunión en Roma - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la colaboración con socios del Mediterráneo occidental y de la fachada Atlántica evitó cerca de 25.300 llegadas irregulares en 2025.

"La colaboración con nuestros socios del Mediterráneo occidental y de la fachada Atlántica han evitado cerca de 25.300 llegadas a España en 2025. Sin ese apoyo, el número habría sido un 70% superior al registrado", ha señalado el ministro desde Roma, donde ha insistido en aplicar una política migratoria preventiva como "el mejor camino y el único posible" para reducir las llegadas irregulares.

Marlaska ha pronunciado estas palabras en el marco de un encuentro multilateral celebrado en la capital de Italia, presidido por su ministro de Interior, Matteo Piantedosi, y al que han asistido también el titular pakistaní, Seyed Mohsin Raza, y el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Tano Plevris, para abordar la relación de los países mediterráneos con Pakistán sobre inmigración irregular, retornos y formación de fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico de personas.

Durante su intervención, Marlaska ha destacado "los buenos resultados" migratorios obtenidos el pasado año en España, con un 42% menos de llegadas irregulares respecto a 2024, "gracias, sobre todo, a la cooperación con los países de origen y tránsito".

Igualmente, ha admitido el "bajo impacto" de las llegadas procedentes de Pakistán, pero ha reconocido la importancia de estar "prevenidos" y de compartir experiencias, "porque las decisiones en una ruta repercuten en el resto".

En este sentido, ha indicado que las redes de tráfico de migrantes se adaptan "con gran rapidez a las nuevas realidades". "Y nosotros, debemos hacer lo mismo", ha afirmado.

En el debate se ha abordado también el funcionamiento del Acuerdo de Readmisión UE/Pakistán, la herramienta comunitaria creada para garantizar la eficacia de los procedimientos de retorno, "un instrumento muy positivo", en palabras del ministro, y que requiere "una coordinación constante" en identificación, documentos de viaje y cumplimiento de plazos.

En el transcurso de la reunión, Marlaska ha trasladado la importancia de reforzar la cooperación migratoria bilateral con el establecimiento de puntos de contacto permanentes, intercambio de información y experiencias y la promoción de programas de formación y capacitación conjunta, especialmente en la gestión de fronteras.

El ministro ha recordado como ejemplo de colaboración dos experiencias previas de formación conjunta con Pakistán sobre falsificación documental, en 2023 y 2025. "La política fronteriza implica riesgos de gran calado, como la falsedad documental, el apoyo a movimientos irregulares y determinadas formas de delincuencia organizada a los que debemos hacer frente", ha manifestado.

El ministro se reunió el 31 de marzo de 2025, en una cumbre sobre crimen organizado celebrada en Londres, con el ministro de Estado de Interior y Control de Estupefacientes de Pakistán, Tallal Chaudry, con quien mantuvo en junio del mismo año una entrevista en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid.