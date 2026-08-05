Más del 25% de españoles ve positiva y enriquecedora la llegada de migrantes con diferentes culturas, según un estudio

Varias personas migrantes - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 25,1% de los españoles considera que la llegada de personas migrantes con diferentes culturas es positiva y enriquecedora, 2,8 puntos más que el 22,3% registrado en 2025.

Así lo refleja el III Estudio de Conductas Sostenibles de la población española, realizado por Triodos Bank a partir de una encuesta realizada a 2.600 personas en mayo de 2026.

El informe analiza, entre otros aspectos, la percepción de la ciudadanía sobre la inmigración, la diversidad cultural, el racismo y la convivencia.

"Los acontecimientos recientes han vuelto a situar en el debate público la complejidad humana y social de los movimientos migratorios", apuntan los impulsores del estudio sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta la semana pasada.

La encuesta revela que el 71% de personas identifica a las personas migrantes o refugiadas como uno de sus principales colectivos destinatarios de los discursos de odio. El porcentaje asciende al 72,6% cuando se pregunta por personas de otras razas, religiones o culturas.

La posición mayoritaria se mantiene, aunque desciende: el 50,8% de la población considera adecuada la llegada de personas migrantes y refugiadas si hay integración y adaptación a las costumbres locales. Esta opinión está 3,4 puntos por debajo del 54,2% del año anterior.

No obstante, el 17,1% manifiesta una percepción negativa y considera que la inmigración puede afectar a la identidad cultural, el mercado laboral o la seguridad ciudadana, un dato que es 1,6 puntos menor que en 2025.

Por otro lado, el 83,4% considera que existen racismo y xenofobia en la sociedad española. Aunque esta cifra desciende respecto a 2025 (87,9%), aumenta significativamente el porcentaje de quienes creen que esos fenómenos están en crecimiento: el 50% comparte esta percepción, frente al 36,5% del año anterior.

Entre quienes perciben la existencia de discursos de odio, la política o los discursos públicos se sitúan como el principal ámbito donde se observan, con un 72,8% de menciones.

Entre las posibles respuestas, el 39,2% considera necesario promover una mayor convivencia intercultural y el 39,1% apuesta por reforzar la sensibilización y la concienciación social.