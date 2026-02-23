Más de 50.000 ucranianos han sido atendidos por Accem desde 2022, 9.212 de ellos el año pasado

Archivo - Una bandera ucraniana durante una manifestación con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, en la Puerta del Sol, a 24 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50.943 ucranianos han sido atendidos por Accem desde febrero de 2022, cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, hasta la actualidad, 9.212 de ellos el año pasado.

En concreto, según ha informado la ONG, desde el 24 de febrero de 2022 hasta la fecha, la entidad ha atendido a un total de 50.943 personas de origen ucraniano, pertenecientes a cerca de 28.000 unidades familiares, y ha realizado 1.056.853 prestaciones orientadas a garantizar derechos, cubrir necesidades básicas y acompañar procesos de integración.

En este sentido, en 2025, Accem acompañó a 9.212 ucranianos. De ellos, 1.659 accedieron a programas con acogida residencial; es decir, recursos en los que se cubre la vivienda. "Este dato evidencia que, pese al paso del tiempo, el conflicto sigue generando necesidades de apoyo y acompañamiento en nuestro país", asegura la ONG.

En cuanto al perfil de atendidos por Accem, un 59,44% son mujeres y un 40,56% hombres. Por edades, destaca la presencia de menores: 12.530 personas entre 0 y 17 años atendidas desde 2022. Junto a ello, se mantiene un volumen muy significativo de población adulta en edad activa: 14.590 personas entre 18 y 34 años, y 14.630 entre 35 y 49 años.

De la misma manera, Accem ha subrayado que, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta mediados de enero de 2026 hay 5.898.150 personas refugiadas fuera de Ucrania. Mientras, durante 2025 se contabilizaban 3.757.000 personas desplazadas internas en el país. En esta misma línea, según el Ministerio del Interior, actualmente residen en España 256.750 personas ucranianas con necesidades de protección.

Desde el inicio de la crisis, Accem ha contribuido a la respuesta humanitaria desarrollada en España. En los primeros días del conflicto, la entidad puso en marcha el dispositivo de recepción, atención y derivación en el CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación) de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y otras administraciones públicas y con el acompañamiento de ACNUR.

Este recurso de acogida, junto con la directiva de protección temporal aprobada por la Unión Europea para agilizar los trámites de protección para la población ucraniana, explica Accem, "permitió reforzar la respuesta inmediata en los primeros momentos del conflicto y consolidar un modelo de acogida que, con el tiempo, ha ampliado su alcance".

Finalmente, la ONG defiende que "la cultura de paz, la convivencia y la solidaridad deben seguir siendo pilares fundamentales para construir sociedades capaces de responder con dignidad a quienes buscan protección".