Más de 55.000 firmas piden al Gobierno que facilite la salida a huérfanos ucranianos con vínculos con familias españolas

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 55.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para pedir al Gobierno español que facilite la salida a niños huérfanos ucranianos con vínculos con familias españolas, que se encuentran "atrapados en las afueras de Kiev".

La campaña ha sido iniciada por Fernando Lalaguna, cuñado de una familia que ha acogido a dos menores ucranianos en las vacaciones de Navidad y verano. Los niños, Yana y su hermano Maxim, son huérfanos y desde hace casi 10 años pasan en España las fechas más importantes con Alfredo y Luisa.

"Yana ha estado en mi boda, bautizos y ha sido una más de la familia desde que vino por primera vez. Estas navidades estuvimos juntos por última vez", cuenta el impulsor de la petición.

Según explica, hay niños, principalmente habitantes en la zona de Chernobil, que llevan años viajando a España por vacaciones de verano y Navidad, y son acogidos durante estos periodos por la misma familia española.

Si bien, denuncian que Yana, su hermano y otros seis niños huérfanos ucranianos han estado días atascados en la frontera de Ucrania y Polonia por problemas burocráticos. Ahora, se encuentran muy cerca de Kiev, donde el conflicto armado y los bombardeos son más intensos.

"Los niños huérfanos tutelados, aun con la autorización de sus tutores, no pueden salir del país por una ley exprés que ha aprobado el Gobierno ucraniano impidiendo su salida, para evitar teóricamente su adopción y que con ello no vuelvan al país al finalizar la guerra", señalan.

Por ello, piden al Gobierno de España y al Ministerio de Exteriores "que impulse y firme un convenio especial con Ucrania, asegurando un viaje seguro y la tutela por el Gobierno de estos niños, garantizando su vuelta a Ucrania cuando pase la guerra".

"Sabemos que Yana lleva semanas llorando y sin poder dormir y nosotros no podemos más. Hay unos 100.000 niños en esta misma situación en Ucrania y no podemos permitir que sigan abandonados y expuestos a las bombas de la guerra. Necesitamos conseguir que el Gobierno de España y el Ministerio de Exteriores faciliten la salida de estos niños lo antes posible", reclaman.

Según Change.org, fuentes del Gobierno aseguran que "ya se han iniciado gestiones para facilitar el acogimiento de nueve menores tutelados con vínculos con familias aragonesas a los que no se permite la salida de su país". Si bien, las familias precisan que no darán por conseguido su propósito "hasta que los niños y niñas no estén a salvo en España".