Más de 600 migrantes han llegado desde el lunes de forma irregular a España, la mayoría de ellos a Baleares

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 migrantes han llegado desde el lunes de forma irregular a España, la mayoría de ellos a las Islas Baleares, según un recuento llevado a cabo por Europa Press.

En este sentido, Baleares ha registrado en los últimos tres días la llegada de medio millar de migrantes a sus costas. Así, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha señalado este miércoles que se trata de uno de los repuntes "más importantes" que se han vivido nunca en las islas.

"Lo cierto es que están siendo ya, con hoy, tres días muy intensos de una llegada intensa de migrantes a nuestras costas, similar a un par de tirones que tuvimos también el verano pasado. Pero en cualquier caso, es evidente que cuando llegan entre lunes y martes 409 personas y en la noche de hoy 144 más, estamos hablando prácticamente de 550 migrantes y que es una de las puntas, sino la más importante, de las que hemos vivido", ha señalado Rodríguez en una entrevista concedida al programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio .

Baleares ha recibido hasta mediados de agosto cerca de 3.800 migrantes, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta noviembre, mientras que en comparación con el mismo periodo de 2024 la cifra es aproximadamente un 80% superior.

Mientras, en lo que respecta a Canarias, Salvamento Marítimo localizó, durante la madrugada de este martes, dos embarcaciones con un total de 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote.

La embarcación localizada al sur de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), llevaba siete hombres, que fueron trasladados por la salvamar Macondo a puerto, donde el dispositivo sanitario en la zona atendió a todos los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.

En cuanto al segundo cayuco, fue localizado al este de Lanzarote, con 59 personas, entre ellos dos menores, que fueron acompañados por la salvamar Al-Nair hasta Puerto Naos, donde el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes, teniendo que trasladar a dos a un centro hospitalario por patologías de carácter leve.

El lunes 18 de agosto está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el presidente canario Fernando Clavijo en Lanzarote para abordar, entre otros temas, la migración.

Por otro lado, un total de 30 personas fueron rescatadas durante la madrugada y la mañana de este martes tras la localización de dos pateras, una en Alicante, con 17 migrantes a bordo, cuatro de ellos menores de edad, y otra en Calpe (Alicante), con 13.

Un total de 20.258 migrantes han llegado a España de forma irregular del 1 de enero al 31 de julio de 2025, lo que supone un 30,2% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando llegaron 29.031, según el último balance del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press.