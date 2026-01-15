Más de uno de cada diez migrantes con residencia legal en España ha obtenido la autorización por arraigo

Archivo - Un hombre con una máquina excavadora, trabaja en una obra, a 10 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Más de una de cada diez (11%) de las personas extranjeras con residencia legal en España ha obtenido la autorización por arraigo, según el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), con datos a 30 de septiembre de 2025.

En este sentido, el informe refleja que 376.179 personas cuentan con una autorización de residencia por motivo de arraigo, lo que representa un crecimiento en términos absolutos de 68.621 personas en el último año, un 22,3% más.

Por tipos de arraigo, el familiar es el grupo más numeroso: el 67% (252.250 personas) tenían una autorización de residencia por este motivo a 30 de septiembre de 2025. Le sigue la autorización por arraigo para la formación --tipo creado a partir de la reforma de 2022-- con un 18% (67.281) y del arraigo social (13%; 47.332).

Con la última reforma del Reglamento de Extranjería, el arraigo familiar ha cambiado. Antes incluía a familiares de personas con nacionalidad española, mientras ahora estas personas se encuentran reguladas en un nuevo título. El arraigo familiar con la nueva norma se limita a las personas que tienen determinados vínculos familiares con personas con nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

Respecto a los países de procedencia, Colombia es el país de nacionalidad más frecuente entre las personas con autorización de residencia por arraigo, representando el 26% del conjunto (97.434 personas). Marruecos es el segundo, con 60.096 personas, un 16% del total, seguido por Perú, con 34.664 personas, un 9% del total.

En cuanto al perfil demográfico, la distribución entre hombres y mujeres está equilibrada, representando las mujeres el 52% del total. No obstante, las mujeres llegan a representar el 66% cuando proceden de Nicaragua, el 65% de Honduras y el 65% de Venezuela.

197.342 AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Por otro lado, el informe revela que el número de personas de 16 años en adelante afiliadas a la Seguridad Social con una autorización de residencia por arraigo en vigor ha aumentado un 21,2% en relación con la misma fecha del año anterior, alcanzando las 197.342 personas afiliadas. Esto supone el 54% de las personas en edad de trabajar con este tipo de autorización de residencia.

Según el tipo de arraigo, el sociolaboral, el social y el laboral presentan los mayores porcentajes de afiliación (98%, 88% y 84%, respectivamente). En el arraigo familiar, el tipo de arraigo predominante, la afiliación a la Seguridad Social alcanza el 51%.

Las personas migrantes con autorización por arraigo y afiliadas proceden principalmente de Colombia (29% del total, con 56.574), Marruecos (14%, lo que supone 26.885 personas) y Perú (el 9%, con 18.058 personas).

LA MAYORÍA CON ARRAIGO FAMILIAR

La mayoría de estas personas afiliadas tienen en vigor una autorización de arraigo familiar (64%), seguidas de las que tienen autorización de arraigo social (21%) y formación (12%). Si nos fijamos en la afiliación dentro de cada tipo de arraigo, el 98% de las personas con autorizaciones por arraigo sociolaboral estarían afiliadas a la Seguridad Social al finalizar septiembre de 2025.

El tipo de actividad desarrollada por las personas con autorización de residencia por arraigo son la hostelería (20%), las actividades administrativas (14%), la construcción (13%) y el comercio (12%). Esta distribución también varía según el sexo de las personas afiliadas, así en el sector de la construcción el 95% está ocupado por hombres, mientras en el 92% de la actividad en los hogares lo desarrollan mujeres.

En cuanto a la distribución provincial, Teruel y Zamora, con el 67%, son las provincias con mayor porcentaje de afiliación de personas de 16 y más años con autorización de residencia por arraigo en vigor. Le siguen, por este orden, Baleares, Huelva, Soria, Guadalajara y Cuenca, con entre 66% y 65% de afiliación.